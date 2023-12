Giorgio Chiellini, cuvinte de laudă la adresa lui Radu Drăgușin: „Nu are cum să nu ajungă departe!”

Giorgio Chiellini, fostul coleg al lui Drăgușin de la Juventus, s-a alăturat celor care îl elogiază pe fundașul central român.

Legenda lui Juventus este de părere că Drăgușin va reveni la un moment dat la clubul care l-a oferit fotbalul și va reuși să-și facă un nume în fotbalul mare.

„El a crescut la echipele de tineret și sub 23 de ani ale lui Juventus. La vremea respectivă, am spus că în cel mai rău caz, ar putea să-și facă un nume în Europa League. Poate progresa mai mult, având 21 de ani. Este înalt, puternic din punct de vedere fizic, rapid. Dacă se va dedica și va continua să-și îmbunătățească calitățile, cu forța fizică uriașă pe care o are nu are cum să nu ajungă sus”, a spus Giorgio Chiellini, potrivit italienilor.

Cifrele lui Radu Drăgușin

La Genoa, Radu Drăgușin a strâns 19 meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în acest sezon.

La naționala României, tânărul stoper a fost titular în toate cele 10 partide din preliminariile EURO 2024, iar în iunie este așteptat să îi reprezinte pe „tricolori” la turneul final.

Radu Drăgușin a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Sportul Studențesc U19, AS Metropolitan, Juventus U17, U19, U23, Juventus, Sampdoria, Salernitana și Genoa.