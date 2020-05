Continua seria dezvaluirilor socante din autobiografia lui Chiellini. "Poti sa te duci sa vorbesti cu el in birou doar inainte sa faci dus"

Dezvaluirile din cartea lui Giorgio Chiellini fac inconjurul lumii.

Fundasul lui Juventus i-a criticat deja in cartea sa pe Mario Balotelli si Felipe Melo. Despre Arturo Vidal a dezvaluit ca ii placea alcolul si ca a venit de multe ori ametit la antrenamente.

Lui Sergio Ramos i-a dedicat un capitol intreg in care sustine ca spaniolul este cel bun fundas din lume si ca modul cum l-a accidentat pe Salah In finala Ligii Campionilor din 2018 a fost o miscare de maestru.

De data aceasta jucatorul "batranei doamne" a continuat seria dezvaluirilor cu atrenorul sau, Maurizio Sarri.

In carte povesteste despre viciul antrenorul italian, fumatul, pe care multi microbisti l-au observat inca de cand era antrenorul lui Chelsea.

"Poti sa te duci sa vorbesti la el in birou doar inainte sa faci dus, in echipamentul de joc. Daca te duci la el dupa ce faci dus o sa iesi mirosind a tigari", a scris aparatorul italian in cartea lui.

Chiellini joaca pentru Juventus de 15 ani si a devenit deja un jucator simbol pentru campioana din Serie A. In anii petrecuti in tricoul "batranei doamne", italianul a reusit sa castige 8 titluri de campion si a jucat 613 meciuri.