Gestul care anunta TRANSFERUL?! "Canibalul" Suarez l-a sunat pe Chiellini Ce i-a transmis atacantul

Luis Suarez este foarte aproape de a deveni jucatorul lui Juventus Torino.

Luis Suarez (33 de ani) este la doar un pas de a se desparti de Barcelona. Uruguyanul are sanse foarte mari sa ajunga la Juventus, acolo unde ar forma un atac de vis alaturi de Cristiano Ronaldo. Inainte de a se intelege cu cei din conducerea bianconerilor, Suarez a fost nevoit sa il sune pe Giorgio Chiellini pentru a afla daca acesta mai este suparat dupa faza petrecuta acum 6 ani.

La Mondialul din Brazilia, din 2014, Suarez l-a muscat de umar pe Chiellini in timpul partidei Uruguay - Italia. Dupa acel incident, atacantul nu fusese eliminat, insa ulterior a primit o suspendare de 4 luni. Dupa o perioada de timp, uruguayanul si-a recunoscut vina, desi initial declarase ca Chiellini il atacase.

"Am remarcat ca cineva m-a muscat de umar, dar stiam ca Luis Suarez are o strategie aparte in duelurile fizice. Nici eu nu sunt prea diferit de el, chiar ne asemanam”, declarase fundasul italian.

Pana sa semneze cu Juventus, Luis Suarez trebuie sa se mai intelegea cu Barcelona pentru a putea primi suma de 22 de milioane de euro in urma rezilierii contractului.