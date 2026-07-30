În această vară, Real Madrid se schimbă sub comanda lui Jose Mourinho. Portughezul a făcut mai multe mutări, dar nu are de gând să se oprească aici.

﻿Pe lângă numele spectaculoase care au semnat deja cu Real Madrid sau urmează să o fază, sunt câteva nume importante care pot fi trecute pe lista de ”plecări”.

Manchester United a pus ochii pe Aurelien Tchouameni, fotbalistul lui Realului cotat la 70 de milioane de euro. Englezii sunt gata să plătească peste 100 de milioane de euro pentru serviciile francezului, care în urmă cu câteva luni a fost protagonistul unui scandal uriaș în vestiarul galacticilor.

Real Madrid îl vinde pe Aurelien Tchouameni pentru 100 de milioane de euro

Printre cei cu șanse mari să plece de la Real este, așadar, și Aurelien Tchouameni (26 de ani), mijlocașul care evoluează din 2022 pentru madrileni! Ar putea părăsi chiar Spania în această vară. Mijlocașul francez nu ar intra în planurile lui Mourinho pentru noul sezon, iar clubul nu ar spune ”nu” pentru un transfer, mai ales în contextul în care se pregătește o reconstrucție masivă la echipă.

Totuși, Tchouameni nu și-ar dori să se despartă de echipa pe care o antrenează acum Jose Mourinho. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla cu mutarea sa, mai ales că Manchester United e dispusă să ”spargă banca” pentru serviciile sale.

Manchester United îl vrea pe Aurelien Tchouameni

Francezul a ajuns la Real Madrid în urmă cu patru ani, după ce galacticii le-au plătit celor de la Monaco 80 de milioane de euro, moment în care Tchouameni era cotat la 60 de milioane de euro. Acum, fotbalistul născut la Rouen este evaluat de Transfermark la 70 de milioane.

Real Madrid este gata să accepte o ofertă venită pe adresa clubului pentru Tchouameni dacă aceasta va fi de aproximativ 100 de milioane de euro. În această perioadă, așadar, mijlocașul francez nu duce lipsă de oferte.

Este în capul listei de priorități la Manchester United, club care a obținut calificarea în Champions League pentru sezonul următor.