Play on Sport, LIVE pe VOYO, de la 18:00: emisiunea de dinaintea FK Auda - FCSB

Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2.

Cu o oră înainte de fluierul de start al partidei de la Riga, de pe arena „Skonto stadions”, Andrei Grecu îi va avea în platoul emisiunii Play on Sport de pe VOYO pe Florin Gardoș, Cristi Pulhac și Mihai Mironică.

Cei patru vor prefața meciul cu formația din Letonia și vor vorbi despre cele mai importante informații apărute înaintea întâlnirii din preliminariile Conference League.

EXCLUSIV Dan Petrescu știe ce se va întâmpla în FK Auda - FCSB: ”Eu așa o văd”

Dan Petrescu (58 de ani) a stat o bună perioadă departe de fotbal, din cauza problemelor de sănătate, dar acum urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României, dar și parcursul echipelor românești din cupele europene.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, ”Bursucul”, de cinci ori campion al României cu CFR Cluj și Unirea Urziceni, a spus că FCSB poate trece de Auda, în ciuda rezultatului din meciul tur, din Ghencea.

”Eu zic că FCSB poate să se califice, am fost la meciul tur, un adversar surprinzător de bun. Eu nu zic că va fi rușine dacă nu se califică, eu așa o văd”, a spus Dan Petrescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.