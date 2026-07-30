FCSB a intrat în atmosfera confruntării cu FK Auda (VOYO EXCLUSIV). Fosta campioană a luat pulsul pe ”Skonto”

În tur, echipa pregătită de Marius Baciu a pierdut la București, pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, cu 3-2, după ce Tavi Popescu și Aymen Boutoutaou au înscris pentru FCSB, iar Eduards Daskevics, Barthelemy Diedhiou și Kader Kone, pentru FK Auda.

Cele două echipe își dau întâlnire în returul celui de-al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League la Riga, în Letonia, pe ”Skonto”, arena celor de la FK Auda care are o capacitate de 7000 de locuri.

Surprize imense în primul '11' de la FCSB: deciziile neașteptate ale lui Marius Baciu

FK Auda - FCSB, LIVE pe VOYO (azi, de la 19:00). Ce spun Baciu și Dawa înainte de meci: echipele de start

”Ați antrenat și penalty-uri?” Marius Baciu, declarații înainte de FCSB - Auda: ”Azi nu o să mai avem scuza terenului”

Foto: Pro TV

Atât FCSB, cât și FK Auda se află la primul meci european în noul sezon. Momentan, letonii, al căror campionat este în plină desfășurare și a ajuns la etapa #23, sunt favoriți să câștige returul de pe ”Skonto”.

EXCLUSIV Dan Petrescu știe ce se va întâmpla în FK Auda - FCSB: ”Eu așa o văd”

Dan Petrescu (58 de ani) a stat o bună perioadă departe de fotbal, din cauza problemelor de sănătate, dar acum urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României, dar și parcursul echipelor românești din cupele europene.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, ”Bursucul”, de cinci ori campion al României cu CFR Cluj și Unirea Urziceni, a spus că FCSB poate trece de Auda, în ciuda rezultatului din meciul tur, din Ghencea.

”Eu zic că FCSB poate să se califice, am fost la meciul tur, un adversar surprinzător de bun. Eu nu zic că va fi rușine dacă nu se califică, eu așa o văd”, a spus Dan Petrescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.