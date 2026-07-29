Victorie de moral obținută de Ucraina în fața Rusiei

Echipa feminină de sabie a Ucrainei a obținut o victorie importantă în fața Rusiei, scor 45-44, în optimile Campionatului Mondial din Hong Kong.

Naționala Ucrainei a bifat un succes cu o puternică încărcătură morală împotriva echipei ruse, ocupanta locului al treilea în clasamentul mondial. Adversarele au aliniat o echipă formată din Iana Egorian, Alina Mihailova, Olga Nikitina și Anastasia Șorohova, exact același lot care a cucerit medaliile de aur la Campionatul European din luna iunie a anului 2026.

Duelul din optimile de finală a părut inițial să încline spre tabăra rusă. Înaintea ultimului asalt, scorul de pe tabelă era 40-33 în defavoarea sportivelor din Ucraina. Situația a fost întoarsă de experimentata Alina Komașciuk, care a câștigat ultima luptă de pe planșă cu un categoric 12-4, asigurând o victorie la limită pentru echipa sa, 45-44. Din lotul ucrainean au mai făcut parte Oleksandra Bondar, Daria Gonțova și Viktoria Korotcenko, o debutantă în vârstă de doar 18 ani.