Victorie de moral obținută de Ucraina în fața Rusiei

Victorie de moral obținută de Ucraina în fața Rusiei Sporturi
SPORT.RO
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Ucraina a reușit să-i dea o lovitură de proporții Rusiei.

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Echipa feminină de sabie a Ucrainei a obținut o victorie importantă în fața Rusiei, scor 45-44, în optimile Campionatului Mondial din Hong Kong.

Naționala Ucrainei a bifat un succes cu o puternică încărcătură morală împotriva echipei ruse, ocupanta locului al treilea în clasamentul mondial. Adversarele au aliniat o echipă formată din Iana Egorian, Alina Mihailova, Olga Nikitina și Anastasia Șorohova, exact același lot care a cucerit medaliile de aur la Campionatul European din luna iunie a anului 2026.

Duelul din optimile de finală a părut inițial să încline spre tabăra rusă. Înaintea ultimului asalt, scorul de pe tabelă era 40-33 în defavoarea sportivelor din Ucraina. Situația a fost întoarsă de experimentata Alina Komașciuk, care a câștigat ultima luptă de pe planșă cu un categoric 12-4, asigurând o victorie la limită pentru echipa sa, 45-44. Din lotul ucrainean au mai făcut parte Oleksandra Bondar, Daria Gonțova și Viktoria Korotcenko, o debutantă în vârstă de doar 18 ani.

  • Imago858970797 steag rusia
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Parcursul până pe locul șase

Ucrainencele au debutat în 16-imi cu un succes clar împotriva Kazahstanului, scor 45-33. După eliminarea Rusiei, echipa a întâlnit Statele Unite ale Americii în sferturile de finală, într-un meci cu o desfășurare dramatică similară. SUA au condus cu 25-13 pe parcurs și cu 40-33 înaintea asaltului final. Deși Komașciuk a reușit din nou să recupereze diferența, tușa decisivă a aparținut adversarelor, care s-au impus cu 45-44.

Trimise în turneul de clasament pentru locurile 5-8, reprezentantele Ucrainei au trecut mai întâi de Coreea de Sud, vicecampioana mondială din 2025, cu scorul de 45-39. În meciul decisiv pentru poziția a cincea, au pierdut în fața Japoniei, formație medaliată cu bronz la Olimpiada din 2024, scor 39-45.

La finalul competiției pe echipe la sabie feminin, podiumul mondial a fost format din Ungaria, China și Franța, Ucraina încheind participarea din Hong Kong pe poziția a șasea.

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