Primele cuvinte ale starului care a bătut palma cu Interul lui Cristi Chivu. Ce a spus la sosirea în Milano

Primele cuvinte ale starului care a bătut palma cu Interul lui Cristi Chivu. Ce a spus la sosirea în Milano Fotbal extern
SPORT.RO
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John Stones, noul fundaș al formației antrenate de Cristi Chivu, a aterizat în Italia pentru a semna contractul. Fostul jucător al lui Manchester City a oferit o scurtă reacție pe aeroport.

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Inter MilanoSerie Acristi chivu
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Fundașul englez în vârstă de 32 de ani a sosit miercuri la Milano pentru vizita medicală, urmând să se alăture oficial lotului condus de tehnicianul român. Stones vine din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Manchester City, formație alături de care a cucerit 19 trofee.

Pe rețelele de socializare au apărut deja primele imagini de la sosirea apărătorului britanic în Italia. Întâmpinat pe aeroport de jurnalistul Gianluca Di Marzio, fundașul a oferit o primă reacție.

„Sunt fericit să fiu aici, ne vedem curând”, a spus John Stones.

Salariu important pentru fundașul central

Potrivit informațiilor actuale, stoperul cotat pe piața transferurilor la 12 milioane de euro va fi recompensat pe măsură în Italia. Jucătorul englez urmează să încaseze un salariu de 4 milioane de euro pe sezon.

Prin acest transfer, Cristi Chivu își întărește linia defensivă cu un fotbalist care aduce o vastă experiență internațională la cel mai înalt nivel.

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