Primele cuvinte ale starului care a bătut palma cu Interul lui Cristi Chivu. Ce a spus la sosirea în Milano

Fundașul englez în vârstă de 32 de ani a sosit miercuri la Milano pentru vizita medicală, urmând să se alăture oficial lotului condus de tehnicianul român. Stones vine din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Manchester City, formație alături de care a cucerit 19 trofee.

Pe rețelele de socializare au apărut deja primele imagini de la sosirea apărătorului britanic în Italia. Întâmpinat pe aeroport de jurnalistul Gianluca Di Marzio, fundașul a oferit o primă reacție.

„Sunt fericit să fiu aici, ne vedem curând”, a spus John Stones.