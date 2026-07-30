Jucătorul „incredibil de talentat” admirat de Klopp, dorit insistent de Chivu la Inter Milano

Jucătorul „incredibil de talentat” admirat de Klopp, dorit insistent de Chivu la Inter Milano Fotbal extern
SPORT.RO
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Inter Milano l-a transferat gratis pe fundașul John Stones, iar banii economisiți ar putea fi folosiți pentru transferul unui fotbalist de perspectivă.

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Inter MilanoSerie Acristi chivu
Din articol

Echipa antrenată de Cristi Chivu caută soluții pentru consolidarea lotului înaintea noului sezon.

Potrivit jurnaliștilor de la Gazzetta dello Sport, Inter rămâne extrem de interesată de Curtis Jones. Deși Liverpool a respins o propunere inițială, negocierile ar putea fi reluate în scurt timp, deoarece bugetul disponibil este acum direcționat aproape exclusiv către compartimentul median.

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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
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Renunță la ținta defensivă londoneză

Inter renunță la Cristian Romero după ce s-a înțeles cu Stones. Căpitanul lui Tottenham Hotspur se afla pe lista scurtă a italienilor, însă prețul ridicat stabilit de clubul englez, cumulat cu pretențiile salariale ale fundașului argentinian, transformă tranzacția într-una mult prea costisitoare. Având deja un fundaș central cu experiență asigurat, Inter nu mai dorește să investească pentru moment într-un alt apărător.

Astfel, Curtis Jones, fotbalistul lui Liverpool, devine o investiție mult mai logică pentru club. Jones fiind privit de Cristi Chivu drept o piesă ideală pentru sistemul său tactic 3-5-2, datorită capacității jucătorului de a reține mingea sub presiune și de a asigura tranziția către atac.

Despre calitățile fotbalistului în vârstă de 25 de ani, fostul său antrenor de la Liverpool, Jurgen Klopp, a spus în trecut că este un jucător „incredibil de talentat”. Englezul are de partea sa și anii de experiență acumulați la cel mai înalt nivel în Premier League, aducând exact dinamismul de care formația din Italia are nevoie la mijlocul terenului. Negocierile cu Liverpool rămân principalul obstacol, prețul cerut de englezi fiind în continuare unul ridicat.

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