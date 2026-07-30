Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2.

Surprize imense în primul '11' de la FCSB

Marius Baciu a surprins prin titularizarea lui Pădurariu pe poziția de fundaș stânga și mutarea lui Risto Radunovic la mijlocul terenului.

Antrenorul lui FCSB se bazează pe faptul că cei doi au jucat excelent în meciul cu Csikszsereada pe aceste poziții.

Echipele de start în Auda - FCSB:

Auda (4-3-3): Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou

Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda

Antrenor: Didier Zanetti

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea

Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa

Gazdele vor juca la siguranță

Englezii scriu că Auda va juca pragmatic pentru a-și proteja avantajul, bazându-se pe moralul excelent și pe forța arătată în meciurile disputate pe propriul teren.

„Pronosticul nostru: Auda – FCSB 1-1, iar Auda va câștiga cu 4-3 pe ansamblul celor două manșe. Auda va simți că și-a făcut treaba grea prin victoria obținută în România și, deși va fi precaută în fața unei reacții din partea FCSB, credem că gazdele, care au pierdut doar unul dintre ultimele șase meciuri disputate pe teren propriu, vor face suficient pentru a-și proteja avantajul din prima manșă printr-un rezultat de egalitate”, au transmis jurnaliștii britanici.

Partida decisivă dintre Auda și FCSB se dispută joi, 30 iulie, de la ora 19:00, și poate fi urmărită în direct pe VOYO.