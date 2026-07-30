Bulgarii s-au calificat grație rezultatului de 1-0 din tur.

Levski Sofia a marcat de două ori în minutele 13 și 16. Craiova a revenit prin golurile lui Bancu și Rus, dar nu a reușit să împingă meciul în prelungiri.

În Europa League, Universitatea Craiova se va duela cu finlandezii de la KuPS Kuopio, în timp ce Levski va juca în Champions League în compania lui Kairat Almaty.

Mihai Rotaru, acționarul majoritar de la Universitatea Craiova, s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa a părăsit UEFA Champions League încă din turul doi preliminar. Nu a oferit nicio reacție oficială, dar GSP.ro l-a surprins în tribune cu mult după ce fanii (27.000) au părăsit tribunele stadionului ”Ion Oblemenco”.

Mihai Rotaru, ”ședință” de urgență cu Mario Felgueiras, chiar în tribune

Omul care decide totul la campioana României a fost surprins în loja sa de pe stadionul ”Ion Oblemenco” într-o ”ședință” cu Mario Felgueiras, directorul sportiv. Foarte probabil, cei doi discutau despre viitorul echipei și ce urmează în UEFA Europa League.

Adversara din turul trei al Europa League va fi KuPS Kuopio, formație învinsă la rândul ei în dubla manșă cu Sabah Baku, scor 0-3 la general. Deși finlandezii se află pe primul loc în campionatul intern după 17 etape și au o serie de cinci victorii consecutive, diferența de valoare față de formația din Bănie este considerabilă.

Potrivit site-urilor de specialitate, lotul Universității Craiova este estimat la aproximativ 38 de milioane de euro, în timp ce jucătorii echipei adverse sunt cotați la doar șase milioane de euro în total.

„Am încasat două goluri unul după altul. Nu am fost pregătiți la al doilea gol. La acest nivel, prețul pentru greșeli este mare. Vreau să analizez însă tot jocul. Am fost, per total, puternici.

Sunt mândru de club, suporteri și jucători. Știu că unii vor spune că este un dezastru. Nu sunt de acord! Ani la rândul România nu a avut echipă în Champions League. Am încercat, nu am putut. Avem nevoie să progresăm. Am evoluat împotriva unei echipe foarte bune”, a spus Coelho, la flash-interviu.

Caseta meciului