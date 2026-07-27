După o Cupa Mondială foarte reuşită, Cristian Romero atrage atenţia celor mai mari cluburi din Europa. Deşi vine după un sezon foarte dificil la Tottenham, fundaşul central pare să fi impresionat cu Albiceleste la Cupa Mondială. Un turneu atât de reuşit încât Inter Milano l-ar fi transformat pe jucătorul de la Tottenham în „prioritatea absolută”, potrivit Corriere dello Sport.

Ziarul italian explică faptul că echipa pregătită de Cristian Chivu ar dori să finalizeze transferul vicecampionului mondial, înainte de a se ocupa de găsirea unui înlocuitor pentru Denzel Dumfries, care a plecat la Real Madrid, scrie News.ro.