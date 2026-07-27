FOTO Presa din Italia dă detalii despre interesul lui Cristi Chivu pentru un vicecampion mondial

Presa din Italia dă detalii despre interesul lui Cristi Chivu pentru un vicecampion mondial Stranieri
Alexandru Hațieganu
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Cristi Chivu a cucerit cu Inter campionatul și Cupa Italiei.

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Inter MilanoArgentinaSerie Ainter milano transferuricristi chivucristian romerochivu

Cristi Chivu și Adelin Chivu

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După o Cupa Mondială foarte reuşită, Cristian Romero atrage atenţia celor mai mari cluburi din Europa. Deşi vine după un sezon foarte dificil la Tottenham, fundaşul central pare să fi impresionat cu Albiceleste la Cupa Mondială. Un turneu atât de reuşit încât Inter Milano l-ar fi transformat pe jucătorul de la Tottenham în „prioritatea absolută”, potrivit Corriere dello Sport.

Ziarul italian explică faptul că echipa pregătită de Cristian Chivu ar dori să finalizeze transferul vicecampionului mondial, înainte de a se ocupa de găsirea unui înlocuitor pentru Denzel Dumfries, care a plecat la Real Madrid, scrie News.ro.

Tot potrivit cotidianului, cele două cluburi se află în negocieri deja de câteva zile, iar până la sfârşitul săptămânii viitoare s-ar putea ajunge la un acord în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, inclusiv bonusuri.

După plecările fără compensaţie ale lui Stefan De Vrij şi Francesco Acerbi, Inter trebuie neapărat să finalizeze transferul unui fundaş central, iar semnarea contractului cu jucătorul în vârstă de 28 de ani ar putea fi de mare ajutor pentru Nerazzurri.

  • Duminică, Inter Milano a învins, în deplasare, scor 2-1, formaţia germană Karlsruhe, într-un meci amical.
  • Interul lui Chivu se pregăteşte pentru amicalul de gală de la Hong Kong, din 1 august, cu Manchester City.
  • Cristian romero tottenham
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Enzo Fernandez și Cristian Romero, la naționala Argentinei / Foto IMAGO
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