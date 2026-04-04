Inter va avea un meci complicat cu AS Roma, în primul meci de la revenirea din pauza internațională.

Meciul echipei lui Cristi Chivu din Serie A va avea loc duminică, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Suporterii lui Inter, alături de echipă într-un moment complicat

Inter este foarte aproape să cucerească titlul în Italia sub comanda lui Cristi Chivu. „Nerazzurrii” sunt lideri în Italia și se află la șase, respectiv șapte puncte de principalele urmăritoare AC Milan și Napoli.

Cu toate că este pe primul loc, Inter traversează o perioadă slabă și nu a mai câștigat în Serie A de trei etape (două remize și o înfrângere), iar AC Milan și Napoli pot veni din spate în ultimele opt runde.

Astfel că, fanii lui Inter din peluza „Secondo Anello Verde” vor să își arate susținerea față de echipa milaneză și pregătesc un banner și cu mesajul: „Capetele sus și nu vă temeți de nimic”, conform TMW.com.

Șefii lui Inter, ședință cu Chivu și jucătorii

Șefii lui Inter au fost prezenți vineri la baza de antrenament a lui Inter pentru a avea o discuție cu antrenorul român și cu fotbaliștii „nerazzuurrilor”.

Giuseppe Marotta, alături de directorii Piero Ausilio și Dario Baccin, au tras un semnal de alarmă cu privire la gestionarea ultimei părți a sezonului și au transmis clar că obținerea Scudetto este principalul obiectiv din acest sezon.

„Mesajul care a apărut e unul clar: lăsați dezamăgirile în spate și concentrați-vă pe victorie, prevenind ca acest moment să se transforme într-o criză și mai adâncă!”, au notat jurnaliștii din Italia.