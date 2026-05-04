Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”

Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter a devenit matematic noua campioană a Italiei.

TAGS:
Inter Milanocristi chivuDimarcoLautaro MartinezCristian Chivuscudetto
Din articol

După victoria cu Parma, scor 2-0, nerazzurrii au ajuns la un avans de 12 puncte în fața echipei de pe locul doi, Napoli, cu doar trei etape rămase din acest sezon. 

Cristi Chivu, de ”10” în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană

Pe 13 mai, echipa antrenată de Cristi Chivu poate câștiga și Cupa Italiei: finala cu Lazio este programată pe 13 mai, în direct pe VOYO.

  • Cristi chivu bucurie inter titlu 22
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pentru succesul din campionat, presa italiană a avut elogii la adresa tehnicianului român. Gazzetta dello Sport a acordat trei note de ”10” pentru cei de la Inter. Experimentații Lautaro Martinez și Federico Dimarco au fost doi dintre cei care au primit nota maximă din partea celei mai importante publicații de sport din Italia, în timp ce al treilea ”10” i-a aparținut chiar antrenorului român, despre care italienii au remarcat că a întrecut orice așteptări având în vedere că abia își făcuse debutul în antrenorat la nivel de echipe de seniori, iar Inter traversa o perioadă de reconstrucție.

Neîncrederea față de „homo novus” a fost demontată pas cu pas de soliditatea rezultatelor. A câștiga, sau mai bine zis a domina categoric un titlu de campion ca antrenor debutant nu era deloc previzibil, cu atât mai mult cu un lot de regenerat: de fapt, la Inter, în perioada postbelică, reușiseră asta doar trei. El avea doar 13 meciuri pe bancă în Serie A în CV”, a scris Gazzetta dello Sport despre antrenorul român.

Pentru prestațiile din întreg sezonul, Inter a primit nota ”9”, iar jurnaliștii italieni susțin că marele atu al echipei lui Cristi Chivu a fost continuitatea: ”Inter nu a fost devastatoare în meciurile directe, dintre rivalele din zona Champions a învins doar Juventus, într-o seară controversată, însă nu s-a împiedicat de adversarele mai puțin dificile, pierzând doar 7 puncte pe drum (Udinese, Atalanta și Fiorentina). Continuitatea a fost marea forță a noilor campioni, cu două momente decisive: seria de 14 victorii și 1 egal între cele două înfrângeri cu Milan și sprintul ulterior pauzei din martie, cu 5-2 contra Romei și 4-3 cu Como, care au stins orice tentativă de revenire”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Secretul lui Chivu: „Asta a făcut diferența, deși rivalele erau mai puternice pe hârtie“
Secretul lui Chivu: „Asta a făcut diferența, deși rivalele erau mai puternice pe hârtie“
”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter
”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
Chivu, culisele unui triumf spectaculos cu Inter: președintele clubului a povestit tot!
Chivu, culisele unui triumf spectaculos cu Inter: președintele clubului a povestit tot!
Italienii au anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ”Scudetto”: ”Rămâne o problemă”
Italienii au anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ”Scudetto”: ”Rămâne o problemă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"



Recomandarile redactiei
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
”Ofsaid cât casa, s-a văzut din avion, de pe lună”, ”Ne-a executat cu VAR”, ”Jaf la drumul mare” - reacțiile dinamoviștilor după golul lui Nsimba
”Ofsaid cât casa, s-a văzut din avion, de pe lună”, ”Ne-a executat cu VAR”, ”Jaf la drumul mare” - reacțiile dinamoviștilor după golul lui Nsimba
Chivu, culisele unui triumf spectaculos cu Inter: președintele clubului a povestit tot!
Chivu, culisele unui triumf spectaculos cu Inter: președintele clubului a povestit tot!
Italienii au anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ”Scudetto”: ”Rămâne o problemă”
Italienii au anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ”Scudetto”: ”Rămâne o problemă”
Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."
Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Vedeta lui Chivu, pe lista unei forțe din Premier League! Presiune uriașă pe șefii Interului
Vedeta lui Chivu, pe lista unei forțe din Premier League! Presiune uriașă pe șefii Interului
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

stirileprotv Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

stirileprotv O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!