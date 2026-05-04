Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”

Pe 13 mai, echipa antrenată de Cristi Chivu poate câștiga și Cupa Italiei: finala cu Lazio este programată pe 13 mai, în direct pe VOYO.

După victoria cu Parma, scor 2-0, nerazzurrii au ajuns la un avans de 12 puncte în fața echipei de pe locul doi, Napoli, cu doar trei etape rămase din acest sezon.

Pentru succesul din campionat, presa italiană a avut elogii la adresa tehnicianului român. Gazzetta dello Sport a acordat trei note de ”10” pentru cei de la Inter. Experimentații Lautaro Martinez și Federico Dimarco au fost doi dintre cei care au primit nota maximă din partea celei mai importante publicații de sport din Italia, în timp ce al treilea ”10” i-a aparținut chiar antrenorului român, despre care italienii au remarcat că a întrecut orice așteptări având în vedere că abia își făcuse debutul în antrenorat la nivel de echipe de seniori, iar Inter traversa o perioadă de reconstrucție.

”Neîncrederea față de „homo novus” a fost demontată pas cu pas de soliditatea rezultatelor. A câștiga, sau mai bine zis a domina categoric un titlu de campion ca antrenor debutant nu era deloc previzibil, cu atât mai mult cu un lot de regenerat: de fapt, la Inter, în perioada postbelică, reușiseră asta doar trei. El avea doar 13 meciuri pe bancă în Serie A în CV”, a scris Gazzetta dello Sport despre antrenorul român.

Pentru prestațiile din întreg sezonul, Inter a primit nota ”9”, iar jurnaliștii italieni susțin că marele atu al echipei lui Cristi Chivu a fost continuitatea: ”Inter nu a fost devastatoare în meciurile directe, dintre rivalele din zona Champions a învins doar Juventus, într-o seară controversată, însă nu s-a împiedicat de adversarele mai puțin dificile, pierzând doar 7 puncte pe drum (Udinese, Atalanta și Fiorentina). Continuitatea a fost marea forță a noilor campioni, cu două momente decisive: seria de 14 victorii și 1 egal între cele două înfrângeri cu Milan și sprintul ulterior pauzei din martie, cu 5-2 contra Romei și 4-3 cu Como, care au stins orice tentativă de revenire”.