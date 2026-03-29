Ce pierdere ar fi pentru Cristi Chivu! „Motorul” lui Inter din acest sezon, pe picior de plecare

Cristi Chivu ar putea pierde un jucător de bază în această vară.

Inter este foarte aproape să cucerească titlul în Italia sub comanda lui Cristi Chivu.

„Nerazzurrii” sunt lideri în Italia și se află la șase, respectiv șapte puncte de principalele urmăritoare AC Milan și Napoli.

Cristi Chivu poate să piardă „motorul” lui Inter: Galatasaray a intrat pe fir

Antrenorul român va avea o perioadă complicată în acest final de sezon pentru că va trebui să își monteze echipa pentru a nu rata principalul obiectiv: câștigarea titlului în Italia.

Pe lângă forma slabă din ultima perioadă a formației milaneze (o înfrângere și două remize), Chivu va avea de luptat și cu zvonurile legate de plecarea anumitor jucători.

Pe lângă interesul clar al lui FC Barcelona pentru Alessandro Bastoni, au apărut informații legat și de o posibilă plecare a lui Hakan Calhanoglu la Galatasaray.

Turcii de la Spor Arena au preluat informația oferită de Calciomercato și au dezvăluit că Galatasaray îl are pe lista de priorități pe mijlocașul turc de 32 de ani.

Inter este dispusă să îl cedeze pe Calhanoglu, dar ar vrea să obțină o sumă între 15 și 20 de milioane de euro. Turcii nu ar fi dispuși să ofere mai mult de 10 milioane de euro în schimbul mijlocașului.

Hakan Calhanoglu a jucat în 26 de partide pentru Inter în acest sezon și are nouă goluri și patru pase decisive.

Mijlocașul de 32 de ani este cotat la 18 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

