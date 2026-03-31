Inter este lider în Italia cu 69 de puncte, dar AC Milan și Napoli vor pune o presiune serioasă pe echipa lui Cristi Chivu în finalul acestui sezon.

AC Milan se află la șase puncte de „nerazzurrii”, în timp ce Napoli este la șapte „lungimi”.

Probleme la Napoli: ce se întâmplă cu Lukaku

Atacantul belgian a suferit o accidentare gravă în luna august și a revenit pe teren la începutul acestui an. Lukaku a bifat doar șapte meciuri în acest sezon în tricoul lui Napoli și a marcat un gol.

Fotbalistul de 32 de ani i-a enervat pe italieni, după ce a decis să își continue recuperarea în Belgia, deși a fost convocat pentru reluarea antrenamentelor de către Antonio Conte.

Napoli a făcut un anunț oficial în care a dat de înțeles că ar putea lua decizia de a-l exclude din lot pe atacantul belgian în funcție de felul în care va răspunde acesta în următoarele zile.

„SSC Napoli anunță că jucătorul Romelu Lukaku nu a răspuns convocării de astăzi pentru reluarea antrenamentelor. Clubul își rezervă dreptul de a decide dacă va lua măsuri disciplinare corespunzătoare, precum și dacă va continua activitatea jucătorului în cadrul lotului cu titlu permanent.”, a fost comunicatul echipei antrenate de Antonio Conte.

Următorul meci al lui Napoli este derby-ul crucial în lupta la titlu cu AC Milan, care va avea loc luni, 6 aprilie, de la ora 21:45.