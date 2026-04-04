Fotbalistul dorit de Chivu la Inter, eliminat după ce și-a lovit un adversar în zona intimă

Moussa Diaby, atacantul internaţional francez al echipei Al-Ittihad, a fost eliminat vineri seara în timpul meciului din Saudi Pro League împotriva echipei Al-Hazem (1-0) pentru o lovitură violentă cu piciorul din spate care l-a lovit în zona genitală pe fundaşul advers Abdulrahman Al-Dakheel.

Efectuată cu piciorul stâng, lovitura cu călcâiul a atacantului internaţional francez (26 de ani, 11 selecţii) l-a lovit violent în zona genitală pe Al-Dakheel şi i-a adus, în mod logic, o eliminare încă din minutul 34, care ar putea duce la mai mult decât o suspendare automată de un meci, informează news.ro.

Moussa Diaby, ținta lui Inter

Atacantul francez, trecut în carieră pe la Bayer Leverkusen și Aston Villa, se află de mai mult timp pe radarul clubului milanez. Inter a încercat să-l aducă și în iarnă, însă negocierile nu au avut succes.