Riccardo Calafiori (23 de ani), fundașul stânga al lui Arsenal capabil să evolueze și în centrul apărării, este dorit de Cristi Chivu la Inter Milano, în eventualitatea în care Alessandro Bastoni va pleca la Barcelona.

Cristi Chivu i-a ales înlocuitorul lui Bastoni

Calafiori este văzut drept o soluție excelentă inclusiv de conducerea milanezilor, după cum notează mai multe publicații de casă ale Interului.

Inter Milano va trebui să plătească însă o sumă consistentă pentru a-l aduce pe Riccardo Calafiori. Contractul său cu Arsenal expiră pe 30.06.2029, iar în sezonul actual a fost om de bază pentru Mikel Arteta; a strâns 29 meciuri oficiale, în care a marcat o dată și a livrat trei pase decisive.

Site-ul de specialitate Transfermakrt îl cotează pe Riccardo Calafiori la 50 de milioane de euro.

Bastoni i-ar fi spus „da” Barcelonei

Barcelona l-a convins pe unul dintre cei mai buni jucători ai lui Cristi Chivu de la Inter. Catalanii vor să își întărească defensiva în această vară, iar Hansi Flick are un favorit pentru poziția de fundaș central pe care l-ar dori cu ardoare. Este vorba despre Alessandro Bastoni pe care Inter nu îl va ceda cu ușurință.

Fundașul de 26 de ani este omul de bază din defensiva lui Cristi Chivu și are un sezon excelent în tricoul „nerazzurrilor”, iar Barcelona îl consideră principala variantă pentru un transfer în această vară.

Din ultimele informații, Alessandro Bastoni ar fi acceptat să meargă la echipa antrenată de Hansi Flick, dar rămâne ca Barcelona să negocieze cu Inter.

Cu siguranță, echipa lui Cristi Chivu nu va cere o sumă mică în schimbul fundașului italian pentru că Bastoni mai are contract până în 2028 și este cotat la 70 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Fotbalistul de 26 de ani are un număr impresionant de 293 de partide în tricoul lui Inter, reușind 30 de assist-uri și opt goluri pentru formația italiană.