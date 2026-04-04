Campioana României a pierdut în Moldova cu echipa pregătită de Marius Croitoru, în a treia rundă din play-out-ul Superligii României. FCSB poate să cadă și de pe primul loc, dacă UTA o învinge pe Metaloglobus în această etapă.

Florin Prunea s-a convins după ce Rădoi a pierdut primul meci la FCSB: ”Va interveni”

După meci, patronul lui FCSBL, Gigi Becali, a evidențiat că Mirel Rădoi are mână liberă la FCSB și că nu o să se bage peste finul său. Tehnicianul are un singur obiectiv de îndeplinit: accederea în cupele europene.

Florin Prunea, fost internațional român, nu crede însă că Becali se va ține de cuvânt dacă FCSB va înregistra o înfrângere și etapa următoare. Roș-albaștrii o întâlnesc pe Oțelul Galați sâmbătă, 11 aprilie, de la 20:00.

”Dacă FCSB nu va câștiga etapa următoare, Gigi va interveni”, a spus Prunea, potrivit digisport.

FC Botoșani - FCSB 3-2

FCSB a început în forță meciul cu un gol superb semnat de Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Pe urmă, FC Botoșani a restabilit egalitatea în minutul 35, prin Hervin Ongenda, dar campioana a fost cea care a intrat la pauză în avantaj, grație reușitei lui Florin Tănase din penalty din minutul 42.

În actul secund, formația dirijată de Mirel Rădoi s-a pierdut complet, iar jucătorii lui Marius Croitoru au preluat conducerea partidei. Ongenda a realizat ”dubla” în minutul 68, iar Sebastian Mailat a înscris golul victoriei cu 12 minute înainte de încheierea timpului regulamentar.