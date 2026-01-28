Islanda - Elveția 38-38 în Grupa Principală II de la Campionatul European de handbal masculin, transmis de VOYO

Islanda a remizat cu Elveția, 38-38, după ce a fost condusă în cea mai mare parte a timpului. Echipa din Țara Cantoanelor a avut 38-36 (min. 58), dar islandezii au reușit să egaleze și au avut și șansa de a obține victoria. Ellidi Vidarsson și Orri Freyr Thorkelsson au marcat câte 8 goluri pentru insulari, în ce de la elvețieni cei mai eficienți au fost Noam Leopold (7 goluri) și Gino Steenaerts (6).

În celelalte două partide ale grupei Croația - Slovenia 29-25 și Ungaria - Suedia 32-32

Campionatul European din 2026 este găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au fost calificate direct la turneul final alături de deţinătoarea trofeului, Franţa.

Turneul final se desfăşoară în oraşele Herning (Danemarca), Oslo/Bærum (Norvegia), Malmö şi Kristianstad (Suedia).

Suedia are cinci titluri europene, Franţa patru, iar de două ori au obţinut medalia de aur Germania, Danemarca şi Spania.

