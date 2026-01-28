Dinamo a avut de-a lungul timpului mai mulți antrenori care nu au oferit rezultatele așteptate și de aceea Zejko Kopic este atât de lăudat de suflara roș-albă.

Acesta este cazul mandatului scurt al lui Vasile Miriuță, care a stat doar cinci luni pe banca lui Dinamo.



Fostul președinte de la Dinamo l-a făcut praf pe Miriuță: „Altfel mă lăsa la parastas”



Vasile Miriuță a fost tehnicianul „câinilor” între 20 septembrie 2017 și 26 februarie 2018 și nu a avut rezultatele așteptate la gruparea bucureșteană.

Atunci președinte la Dinamo, Alexandru David a dezvăluit cum a luat decizia de a-l da afară pe Miriuță, chiar dacă Ionuț Negoiță avea încredere în antrenorul cu experiență la nivelul superligii.

„L-am dat afară de la Dinamo după ce mi-a pus vată în nas, pantofi de lac în picioare și flori pe piept.

Dacă era după mine îl dădeam afară cu vreo trei-patru meciuri înainte și eram și în play-off, dar m-am luat după cine plătea și l-am ținut până m-a întins pe masă și mi-a îndesat și ultima vată în nas. Atunci, cu ultima zvâcnire din groapă am zis 'dă-l, bă, afară pe ăla!' că altfel mă lăsa la parastas.”, a spus fostul președinte de la Dinamo la iAM Sport Live.

Ceahlăul, CFR Cluj, Gyori ETO FC, ASA Tg. Mureș, Energie Cottbus, Concordia Chiajna, Dinamo, FC Hermannstadt, Kisvarda, Minaur Baia Mare, Chindia Târgoviște, Sănătatea Cluj și ACSM Poli Iași sunt echipele pe care le-a antrenat Vasile Miriuță de-a lungul carierei.

