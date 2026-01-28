Suedia a fost ţinută în şah de Ungaria, 32-32, dar portarul scandinav Andreas Palicka a fost aproape de a aduce victoria, însă aruncarea sa spre poarta goală a echipei adverse a trecut pe lângă, în ultima secundă. Felix Claar a fost cel mai bun jucător suedez, cu 10 goluri, iar de la maghiari s-au evidenţiat Miklos Rosta (pivotul echipei CS Dinamo Bucureşti) şi Bence Imre, cu 8 goluri fiecare.



Croaţia conduce în clasament, cu 6 puncte, urmată de Islanda şi Suedia, cu câte 5 puncte, Slovenia, cu 4 puncte, Ungaria, 2 puncte, Elveţia, 2 puncte.

