GALERIE FOTO Giuliana Vigile, arbitrul-model care aduce din ce în ce mai mulți suporteri la meciurile din Serie D

Giuliana Vigile, arbitrul-model care aduce din ce în ce mai mulți suporteri la meciurile din Serie D Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalul din ligile inferioare ale Italiei atrage din ce în ce mai mult interes, iar motivul este unul surprinzător. 

TAGS:
giuliana vigilearbitruSerie D
Din articol

Giuliana Vigile este arbitru asistent la meciurile din Serie D, iar din ce în ce mai mulți fani italieni se înghesuie să meargă la meciurile pe care le oficiază. 

Giuliana Vigile i-a cucerit pe suporterii echipelor din Serie D

  • Giuliana vigile 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În vârstă de 23 de ani, Giuliana Vigile a dovedit că, pe lângă aspectul fizic, care a fermecat mulți microbiști din Italia, este și un arbitru foarte bun.

Conform Gazzetta dello Sport, tânăra a primit punctajul maxim din partea Comisiei de Arbitraj din Italia la fiecare apariție din ultimii trei ani și sunt șanse mari ca în următorii ani să ajungă să arbitreze și meciuri din Serie A.

Pe lângă activitatea de arbitru, Giuliana este și model, dar și studentă la Universitatea Bologna, unde studiază Științe Diplomatice Internaționale.

Giuliana Vigile are peste 100.000 de urmăritori pe Instagram și postează de multe ori fotografii de la meciurile pe care le oficiază, dar și de la prezentările de modă la care ia parte.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
ULTIMELE STIRI
Dortmund – Inter, de la ora 22:00: Chivu, disperat să evite primul mare rateu al sezonului
Dortmund – Inter, de la ora 22:00: Chivu, disperat să evite primul mare rateu al sezonului
Cum s-a produs accidentul în care au murit șapte suporteri PAOK! Mărturia unui supraviețuitor
Cum s-a produs accidentul în care au murit șapte suporteri PAOK! Mărturia unui supraviețuitor
Islanda - Elveția 38-38 la Europeanul de handbal masculin (VOYO). Final amețitor de meci: ce s-a întâmplat
Islanda - Elveția 38-38 la Europeanul de handbal masculin (VOYO). Final amețitor de meci: ce s-a întâmplat
Clasamentul în faza ligii din Champions League, înainte de disputarea ultimei etape. Cu cine se confruntă Chivu, Man și Dragomir
Clasamentul în faza ligii din Champions League, înainte de disputarea ultimei etape. Cu cine se confruntă Chivu, Man și Dragomir
Siyabonga Ngezana, OUT?! Clubul din Turcia care ar vrea să-l transfere pe fundașul de la FCSB
Siyabonga Ngezana, OUT?! Clubul din Turcia care ar vrea să-l transfere pe fundașul de la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”



Recomandarile redactiei
Cum s-a produs accidentul în care au murit șapte suporteri PAOK! Mărturia unui supraviețuitor
Cum s-a produs accidentul în care au murit șapte suporteri PAOK! Mărturia unui supraviețuitor
Siyabonga Ngezana, OUT?! Clubul din Turcia care ar vrea să-l transfere pe fundașul de la FCSB
Siyabonga Ngezana, OUT?! Clubul din Turcia care ar vrea să-l transfere pe fundașul de la FCSB
Clasamentul în faza ligii din Champions League, înainte de disputarea ultimei etape. Cu cine se confruntă Chivu, Man și Dragomir
Clasamentul în faza ligii din Champions League, înainte de disputarea ultimei etape. Cu cine se confruntă Chivu, Man și Dragomir
Djokovic, în căutarea „visului interzis“: nimeni n-a mai reușit asta în toată istoria tenisului
Djokovic, în căutarea „visului interzis“: nimeni n-a mai reușit asta în toată istoria tenisului
Dortmund – Inter, de la ora 22:00: Chivu, disperat să evite primul mare rateu al sezonului
Dortmund – Inter, de la ora 22:00: Chivu, disperat să evite primul mare rateu al sezonului
Alte subiecte de interes
JO 2024 | El e românul care îl va arbitra pe David Popovici la Paris
JO 2024 | El e românul care îl va arbitra pe David Popovici la Paris
FCSB - Rapid | Cine e arbitrul derby-ului de pe Arena Națională
FCSB - Rapid | Cine e arbitrul derby-ului de pe Arena Națională
CFR Cluj a transferat astăzi un atacant italian de 30 de ani de Serie C cu cifre jenante!
CFR Cluj a transferat astăzi un atacant italian de 30 de ani de Serie C cu cifre jenante!
Conducerea clubului a cedat la presiunile fanilor și revine la stema istorică
Conducerea clubului a cedat la presiunile fanilor și revine la stema istorică
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!