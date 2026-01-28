Giuliana Vigile este arbitru asistent la meciurile din Serie D, iar din ce în ce mai mulți fani italieni se înghesuie să meargă la meciurile pe care le oficiază.

În vârstă de 23 de ani, Giuliana Vigile a dovedit că, pe lângă aspectul fizic, care a fermecat mulți microbiști din Italia, este și un arbitru foarte bun.

Conform Gazzetta dello Sport, tânăra a primit punctajul maxim din partea Comisiei de Arbitraj din Italia la fiecare apariție din ultimii trei ani și sunt șanse mari ca în următorii ani să ajungă să arbitreze și meciuri din Serie A.

Pe lângă activitatea de arbitru, Giuliana este și model, dar și studentă la Universitatea Bologna, unde studiază Științe Diplomatice Internaționale.

Giuliana Vigile are peste 100.000 de urmăritori pe Instagram și postează de multe ori fotografii de la meciurile pe care le oficiază, dar și de la prezentările de modă la care ia parte.

