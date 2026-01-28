VIDEO „Suntem animale într-un zoo?” Iga Swiatek, nervoasă după ce a fost umilită de Elena Rybakina. Despre ce s-a plâns poloneza

„Suntem animale într-un zoo?” Iga Swiatek, nervoasă după ce a fost umilită de Elena Rybakina. Despre ce s-a plâns poloneza Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Iga Swiatek a părăsit ediția Openului Australian 2026 în sferturile de finală, iar, înainte de a pleca, a avut un mare motiv de plângere.

TAGS:
Iga SwiatekAustralian Open 2026Elena RybakinaTenis WTAanimaleZoo
Din articol

La a opta participare pe tabloul principal al turneului de mare șlem de la Melbourne, Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) s-a întâlnit din nou cu incapacitatea de a cuceri trofeul de campioană.

Sportiva poloneză, clasată a doua în ierarhia mondială, nu a reușit să își apere punctele aferente semifinalei jucate anul trecut, cedând în faza ultimelor opt jucătoare, în fața Elenei Rybakina (26 de ani, 5 WTA), scor 7-5, 6-1.

Iga Swiatek, deranjată de lipsa de intimitate a jucătoarelor de tenis: „Suntem animale la zoo?”

Fără mari șanse de a câștiga acest meci, Iga Swiatek s-a preocupat de o altă problemă pe care o vede în tenisul actual, anume lipsa intimității sportivelor.

Deși a întrebat, după o tiradă, „care e sensul?” de a discuta cu organizatorii turneului această problemă, Swiatek a vorbit minute în șir, afectată de realitatea de pe urma căreia Cori Gauff a avut de suferit, ca reputație, după eliminarea suferită în meciul cu Elina Svitolina.

Sportiva americană - crezând că s-a ascuns suficient de bine de camerele de luat vederi amplasate pe holurile complexului de la Melbourne Park - și-a distrus racheta, vărsându-și asupra acesteia toată frustrarea acumulată în meci.

Iga Swiatek vrea mai puține camere de filmat în afara terenului de tenis

„Întrebarea este: suntem jucătoare de tenis? Sau suntem animale la zoo? Ar fi frumos să avem puțină intimitate,” s-a pronunțat Iga Swiatek, în deschiderea unei intervenții mai lungi, avute în timpul conferinței de presă.

„Suntem animale la zoo? Care sunt observate chiar și când… merg la toaletă? Ok, asta a fost o exagerare, evident, dar ar fi frumos să avem puțină intimitate.

Ar fi frumos, de asemenea, să ai propriul tău proces și să nu fii mereu observat. De exemplu, în alte sporturi, există lucruri tehnice pe care vrei să le faci.

Ar fi frumos să ai un spațiu unde să le poți face fără ca întreaga lume să se uite. La Wimbledon există terenuri unde pot ajunge persoane cu acreditare, dar fără fani.

Sunt unele turnee unde acest lucru este imposibil și ești constant observat. Nu cred că ar trebui să fie așa, doar pentru că suntem jucători de tenis.

Suntem meniți să fim urmăriți pe teren și la conferințele de presă. Asta e meseria noastră. Nu este meseria noastră să devenim un meme atunci când îți uiți acreditarea. E amuzant, sigur. Oamenii au despre ce să vorbească. Pentru noi, nu cred că este necesar,” a punctat Iga Swiatek.

Iga Swiatek

  • Iga swiatek infrangere tc 2025
×
Iga Swiatek, OUT de la US Open! Eliminare surpriză pentru numărul unu mondial
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate

Elena Rybakina

  • Elena rybakina kazahstan 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
ULTIMELE STIRI
Dortmund – Inter, de la ora 22:00: Chivu, disperat să evite primul mare rateu al sezonului
Dortmund – Inter, de la ora 22:00: Chivu, disperat să evite primul mare rateu al sezonului
Cum s-a produs accidentul în care au murit șapte suporteri PAOK! Mărturia unui supraviețuitor
Cum s-a produs accidentul în care au murit șapte suporteri PAOK! Mărturia unui supraviețuitor
Islanda - Elveția 38-38 la Europeanul de handbal masculin (VOYO). Final amețitor de meci: ce s-a întâmplat
Islanda - Elveția 38-38 la Europeanul de handbal masculin (VOYO). Final amețitor de meci: ce s-a întâmplat
Clasamentul în faza ligii din Champions League, înainte de disputarea ultimei etape. Cu cine se confruntă Chivu, Man și Dragomir
Clasamentul în faza ligii din Champions League, înainte de disputarea ultimei etape. Cu cine se confruntă Chivu, Man și Dragomir
Siyabonga Ngezana, OUT?! Clubul din Turcia care ar vrea să-l transfere pe fundașul de la FCSB
Siyabonga Ngezana, OUT?! Clubul din Turcia care ar vrea să-l transfere pe fundașul de la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”



Recomandarile redactiei
Cum s-a produs accidentul în care au murit șapte suporteri PAOK! Mărturia unui supraviețuitor
Cum s-a produs accidentul în care au murit șapte suporteri PAOK! Mărturia unui supraviețuitor
Siyabonga Ngezana, OUT?! Clubul din Turcia care ar vrea să-l transfere pe fundașul de la FCSB
Siyabonga Ngezana, OUT?! Clubul din Turcia care ar vrea să-l transfere pe fundașul de la FCSB
Clasamentul în faza ligii din Champions League, înainte de disputarea ultimei etape. Cu cine se confruntă Chivu, Man și Dragomir
Clasamentul în faza ligii din Champions League, înainte de disputarea ultimei etape. Cu cine se confruntă Chivu, Man și Dragomir
Djokovic, în căutarea „visului interzis“: nimeni n-a mai reușit asta în toată istoria tenisului
Djokovic, în căutarea „visului interzis“: nimeni n-a mai reușit asta în toată istoria tenisului
Dortmund – Inter, de la ora 22:00: Chivu, disperat să evite primul mare rateu al sezonului
Dortmund – Inter, de la ora 22:00: Chivu, disperat să evite primul mare rateu al sezonului
Alte subiecte de interes
Eliminată în semifinale la JO, Iga Swiatek a scris istorie pentru Polonia după în meciul pentru medalia de bronz
Eliminată în semifinale la JO, Iga Swiatek a scris istorie pentru Polonia după în meciul pentru medalia de bronz
Surpriză uriașă la Paris. Iga Swiatek, eliminată în semifinale
Surpriză uriașă la Paris. Iga Swiatek, eliminată în semifinale
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
S-au stabilit toate sferturile la Wimbledon 2024. Care sunt finalele anticipate de calculele hârtiei
S-au stabilit toate sferturile la Wimbledon 2024. Care sunt finalele anticipate de calculele hârtiei
A bătut-o pe Halep în semifinalele Wimbledon 2022, iar acum lumea o urăște. Ce a făcut Rybakina la Roland Garros
A bătut-o pe Halep în semifinalele Wimbledon 2022, iar acum lumea o urăște. Ce a făcut Rybakina la Roland Garros
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!