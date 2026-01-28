La a opta participare pe tabloul principal al turneului de mare șlem de la Melbourne, Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) s-a întâlnit din nou cu incapacitatea de a cuceri trofeul de campioană.
Sportiva poloneză, clasată a doua în ierarhia mondială, nu a reușit să își apere punctele aferente semifinalei jucate anul trecut, cedând în faza ultimelor opt jucătoare, în fața Elenei Rybakina (26 de ani, 5 WTA), scor 7-5, 6-1.
Iga Swiatek, deranjată de lipsa de intimitate a jucătoarelor de tenis: „Suntem animale la zoo?”
Fără mari șanse de a câștiga acest meci, Iga Swiatek s-a preocupat de o altă problemă pe care o vede în tenisul actual, anume lipsa intimității sportivelor.
Deși a întrebat, după o tiradă, „care e sensul?” de a discuta cu organizatorii turneului această problemă, Swiatek a vorbit minute în șir, afectată de realitatea de pe urma căreia Cori Gauff a avut de suferit, ca reputație, după eliminarea suferită în meciul cu Elina Svitolina.
Sportiva americană - crezând că s-a ascuns suficient de bine de camerele de luat vederi amplasate pe holurile complexului de la Melbourne Park - și-a distrus racheta, vărsându-și asupra acesteia toată frustrarea acumulată în meci.
Iga Swiatek vrea mai puține camere de filmat în afara terenului de tenis
„Întrebarea este: suntem jucătoare de tenis? Sau suntem animale la zoo? Ar fi frumos să avem puțină intimitate,” s-a pronunțat Iga Swiatek, în deschiderea unei intervenții mai lungi, avute în timpul conferinței de presă.
„Suntem animale la zoo? Care sunt observate chiar și când… merg la toaletă? Ok, asta a fost o exagerare, evident, dar ar fi frumos să avem puțină intimitate.
Ar fi frumos, de asemenea, să ai propriul tău proces și să nu fii mereu observat. De exemplu, în alte sporturi, există lucruri tehnice pe care vrei să le faci.
Ar fi frumos să ai un spațiu unde să le poți face fără ca întreaga lume să se uite. La Wimbledon există terenuri unde pot ajunge persoane cu acreditare, dar fără fani.
Sunt unele turnee unde acest lucru este imposibil și ești constant observat. Nu cred că ar trebui să fie așa, doar pentru că suntem jucători de tenis.
Suntem meniți să fim urmăriți pe teren și la conferințele de presă. Asta e meseria noastră. Nu este meseria noastră să devenim un meme atunci când îți uiți acreditarea. E amuzant, sigur. Oamenii au despre ce să vorbească. Pentru noi, nu cred că este necesar,” a punctat Iga Swiatek.