La a opta participare pe tabloul principal al turneului de mare șlem de la Melbourne, Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) s-a întâlnit din nou cu incapacitatea de a cuceri trofeul de campioană.

Sportiva poloneză, clasată a doua în ierarhia mondială, nu a reușit să își apere punctele aferente semifinalei jucate anul trecut, cedând în faza ultimelor opt jucătoare, în fața Elenei Rybakina (26 de ani, 5 WTA), scor 7-5, 6-1.

Iga Swiatek, deranjată de lipsa de intimitate a jucătoarelor de tenis: „Suntem animale la zoo?”

Fără mari șanse de a câștiga acest meci, Iga Swiatek s-a preocupat de o altă problemă pe care o vede în tenisul actual, anume lipsa intimității sportivelor.

Deși a întrebat, după o tiradă, „care e sensul?” de a discuta cu organizatorii turneului această problemă, Swiatek a vorbit minute în șir, afectată de realitatea de pe urma căreia Cori Gauff a avut de suferit, ca reputație, după eliminarea suferită în meciul cu Elina Svitolina.

Sportiva americană - crezând că s-a ascuns suficient de bine de camerele de luat vederi amplasate pe holurile complexului de la Melbourne Park - și-a distrus racheta, vărsându-și asupra acesteia toată frustrarea acumulată în meci.

