Întrebat care sunt punctele nevralgici ale României, dar și punctele forte ale echipei lui Ovidiu Mihăilă, Gheorghe Tadici a dat un răspuns amplu. Fost selecționer al primei reprezentative, Tadici susține că defensiva României e fragilă.
Gheorghe Tadici: "Apărarea noastră are probleme, începând cu replierea"
"Ca să începem cu vulnerabilitățile, acestea sunt în faza de apărare, după cum s-a văzut și în meciul cu Angola (n.r. - România - Angola, scor 29-28, într-un meci amical). Este adevărat că Angola a ocupat locul zece la Campionatul Mondial de anul trecut, este campioana Africii și are aproximativ opt jucătoare care evoluează în Europa, inclusiv în România. Totuși, apărarea noastră are probleme, începând cu replierea, pentru că am fost surprinși pe contraatac și pe faza a doua, dar și pe atacul pozițional apărarea are vulnerabilități", a spus Tadici, într-un interviu pentru Agerpres.
Gheorghe Tadici: "România a câștigat la capitolul omogenitate"
Din postura de selecționer, Tadici a cucerit cu România argintul la CM 2005, la St.Petersburg. Echipa actuală are multe atuuri, zice Tadici.
"Atacul este destul de bine organizat. Naționala beneficiază de aportul celor opt jucătoare de la Brăila, care evoluează atât în campionatul intern, unde echipa ocupă momentan locul al treilea, cât și în cupele europene. Astfel, naționala a câștigat foarte mult la capitolul omogenitate. Și în meciul cu Angola s-a jucat, la un moment dat, timp de 15-20 de minute, într-o formulă de echipă care evoluează și la Brăila, cu o singură excepție.
Echipa are multe atuuri. Ceea ce au declarat jucătoarele și stafful tehnic, că își doresc mai mult decât locul opt, cred că este posibil și au dreptate. Argumentele sunt cele pe care le-am prezentat, dar mai sunt și altele. Le doresc succes și încerc să merg pe mâna lor, sunt de acord cu obiectivul mai ambițios pe care și l-au propus. Pentru a obține un rezultat, trebuie să ți-l propui și să lupți pentru el. Cel mai puternic argument este că, după 26 de ani, România evoluează în fața propriului public, care va fi al optulea jucător", a mai precizat antrenorul echipei din Zalău.
Naționala României va evolua în Grupa B, la Cluj-Napoca, unde va întâlni Norvegia, Macedonia de Nord și Elveția. Programul meciurilor României, transmise live pe PRO Arena și VOYO:
- · 4 decembrie, ora 21:00: Norvegia – România
- · 6 decembrie, ora 18:30: România – Macedonia de Nord
- · 8 decembrie, ora 18:30: Elveția – România
La EHF EURO 2026 participă 24 de echipe, repartizate în șase grupe preliminare. Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în faza grupelor principale, unde lupta pentru calificarea în semifinale va continua la Cluj-Napoca și Katowice. Semifinalele sunt programate pe 18 decembrie, iar finalele pentru medalii vor avea loc pe 20 decembrie, în Polonia.
VOYO va transmite integral Campionatul European de Handbal Feminin, de la primele partide ale fazei grupelor până la finala competiției. În plus, toate cele trei meciuri ale naționalei României vor putea fi urmărite și la televizor, în direct pe PRO Arena. PRO Arena și VOYO îi invită pe suporteri să fie alături de tricolore în această aventură europeană și să le susțină în fiecare dintre cele trei confruntări din grupa preliminară. Handbalul de cel mai înalt nivel se joacă în România, iar emoțiile naționalei ajung în direct la telespectatori și la fanii care vor să fie aproape de echipă!
portari: Diana Ciucă (CS Rapid București), Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Yuliya Dumanska (CSM București);
extreme: Eva Kerekes (Corona Brașov), Mihaela Mihai, Mariam Mohamed, Beatrice Raicea (toate trei de la Dunărea Brăila);
interi: Bianca Bazaliu, Andreea Popa, Sorina Grozav (toate de la Corona Brașov), Elena Roșu, Diana Lixăndroiu (ambele de la Dunărea Brăila);
coordonatoare: Alisia Boiciuc, Cristina Laslo, Rebeca Necula (toate de la Dunărea Brăila);
pivoți: Yaroslava Burlachenko, Lorena Ostase (ambele de la Gloria Bistrița), Crina Pintea (CSM București).
Stafful naționalei României pentru Campionatul European de Handbal Feminin 2026
Ovidiu Mihăilă - antrenor principal
Iulia Curea - antrenor secund
Daniel Apostu - antrenor portari
Lucian Andreieș - preparator fizic
Victor Baciu - kinetoterapeut
Aureliana Gurău - kinetoterapeut
Matei Bălean - masor
Radu Cheregi - video analist
Florin Oancea - doctor
Florentina Tonița - psiholog
Valeriu Tomescu - cercetător evaluare performanță
Nicoleta Alexandrescu - antrenor federal