Întrebat care sunt punctele nevralgici ale României, dar și punctele forte ale echipei lui Ovidiu Mihăilă, Gheorghe Tadici a dat un răspuns amplu. Fost selecționer al primei reprezentative, Tadici susține că defensiva României e fragilă.

Gheorghe Tadici: "Apărarea noastră are probleme, începând cu replierea"

"Ca să începem cu vulnerabilitățile, acestea sunt în faza de apărare, după cum s-a văzut și în meciul cu Angola (n.r. - România - Angola, scor 29-28, într-un meci amical). Este adevărat că Angola a ocupat locul zece la Campionatul Mondial de anul trecut, este campioana Africii și are aproximativ opt jucătoare care evoluează în Europa, inclusiv în România. Totuși, apărarea noastră are probleme, începând cu replierea, pentru că am fost surprinși pe contraatac și pe faza a doua, dar și pe atacul pozițional apărarea are vulnerabilități", a spus Tadici, într-un interviu pentru Agerpres.

Gheorghe Tadici: "România a câștigat la capitolul omogenitate"

Din postura de selecționer, Tadici a cucerit cu România argintul la CM 2005, la St.Petersburg. Echipa actuală are multe atuuri, zice Tadici.

"Atacul este destul de bine organizat. Naționala beneficiază de aportul celor opt jucătoare de la Brăila, care evoluează atât în campionatul intern, unde echipa ocupă momentan locul al treilea, cât și în cupele europene. Astfel, naționala a câștigat foarte mult la capitolul omogenitate. Și în meciul cu Angola s-a jucat, la un moment dat, timp de 15-20 de minute, într-o formulă de echipă care evoluează și la Brăila, cu o singură excepție.

Echipa are multe atuuri. Ceea ce au declarat jucătoarele și stafful tehnic, că își doresc mai mult decât locul opt, cred că este posibil și au dreptate. Argumentele sunt cele pe care le-am prezentat, dar mai sunt și altele. Le doresc succes și încerc să merg pe mâna lor, sunt de acord cu obiectivul mai ambițios pe care și l-au propus. Pentru a obține un rezultat, trebuie să ți-l propui și să lupți pentru el. Cel mai puternic argument este că, după 26 de ani, România evoluează în fața propriului public, care va fi al optulea jucător", a mai precizat antrenorul echipei din Zalău.