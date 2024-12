Florentin Pera conduce cel mai tânăr lot de la European. Naționala de handbal feminin a consemnat până acum două rezultate pozitive în grupa preliminară B (29-28 vs. Cehia și 27-25 vs. Serbia), dar și o înfrângere (25-27 vs. Muntenegru).



Suficient însă cât să obțină accederea în Grupa Principală I, unde va da peste Franța (joi, 19:00), Suedia (vineri, 16:30), Ungaria (duminică, 19:00) și Polonia (marți, 16:30).

Într-un dialog cu Sport.ro, antrenorul Gheorghe Tadici, care a fost la Debrecen să urmărească primele două jocuri ale României de la CE, a semnalat toate problemele reprezentativei dirijate de Florentin Pera, dar a scos în evidență și lucrurile pozitive desprinse din această experiență.



INTERVIU cu Gheorghe Tadici



Bună ziua, domnule Tadici! Ne-am calificat în grupa principală de la European. Ce impresii v-au lăsat primele jocuri ale României?

Bună ziua! Pot să vorbesc în principal despre primele două meciuri. Fiind prezent acolo. Dar și despre al treilea. În măsura în care l-am văzut la televizor.



Sunt multe jucătoare care nu au minute în Liga Națională. Dar iată că au ieșit din grupa preliminară.

Cred că fetele au încercat să-și depășească condiția, având în vedere pregătirea modestă de la cluburi. În sensul că majoritatea, cu excepția a trei-patru, au jucat foarte puțin. Și asta reiese din faptul că vreo patru-cinci-șase dintre ele în 10 etape de Ligă Națională nu au adunat 50-60 de minute. Asta vine undeva la o medie de 5-6 minute pe meci. Și atunci asta spune totul despre pregătirea specifică.

Afectează mult acest lucru?

Afectează, desigur, și partea de pregătire fizică, și partea de pregătire mentală, cât și partea de pregătire psihică. Plus că, nejucând, nu te întâlnești cu situațiile de joc. Cu confruntările oferite de joc. Și contactele fizice. E clar, handbalul e un joc de contact. Nu o spun eu, nu e o noutate.



E însă un rezultat bun.

În acest context, sigur, rezultatul este foarte bun. Calificarea în faza următoare este bună. Au fost depășite condițiile oferite acestor fete.

”Nu trebuie să gândim emoțional”. Greșeli, presiune, lipsă de experiență



Dar totuși, maniera în care au evoluat jucătoarele lasă de dorit. Este adevărat?

Nu trebuie să gândim emoțional. Văd că se cam gândește în acest sens. Înțeleg suporterii, dar nu îi înțeleg pe cei care sunt în fenomen - jucătoare, antrenori. Jocurile pe care le-am câștigat nu au fost de o calitate foarte bună. Poate nici bună, pe alocuri. Au fost mai degrabă câte 40 de minute de joc de nivel mediocru. Cu greșeli elementare. Sigur, presiunea plus lipsa de experiență în jocurile din campionat, din cauza regulilor absurde pe care le avem vizavi de jucătoarele străine care iată că sunt și la acest Campionat European în număr de 52 prezente. Care joacă în Liga Florilor!

Vorbeam anul trecut despre aceeași problemă cu jucătoarele străine.

La Mondial, atunci, au fost 58. Acum, să știi, că ne ducem în 74! Între timp au mai venit niște jucătoare. Mă refer la jucătoarele care au venit din Brazilia, Africa, Asia. Vor fi, probabil, 74. Depășim un procentaj de 40 la sută. Este o situație care afectează și are repercursiuni și la nivelul echipei de tineret, care iată. După o medalie de bronz anul trecut la Campionatul European, când a venit Mondialul în această vară, au fost tocmai pe locul 11 și cu mare noroc! Aici este vorba despre jucătoare care ar fi jucat dacă nu se scotea criteriul de under-21 și under-23 și dacă se respecta Legea Novak. În mod cert, multe dintre ele ar fi jucat și și-ar fi ridicat mult nivelul. Ar fi avut posibilitatea să se gândească din nou dacă nu la 1-4, la 3-6 măcar. Vorbim de tineret.

”S-a terminat un ciclu”. Fără Neagu, Pintea sau Buceschi



Ce puteți spune și despre faptul că nu le mai avem pe Neagu, Pintea, Buceschi? Și jucătoare experimentate, în general?

S-a terminat un ciclu. Mereu se termină câte un ciclu. Și este clar că selecția trebuie să fie continuă. Dar vreau să spun că și cu jucătoarele experimentate noi am ieșit de mult din top 10. În ultimii trei ani am terminat pe locurile 12-13 și la Mondiale și la tineret. Probabil că mari șanse nu avem nici acum să intrăm într-un top 8.



Acum rezultat bun ar fi dacă am reintra în top 8. În urmă cu șapte-opt ani, chiar 10 ani, se punea problema doar de top 4.



Într-adevăr, este îngrjiorător.

Exact, asta mă îngrijorează și pe mine. Când văd că se pun obiective intermediare de 11-12. Și am venit acum și gata, ne-am îndeplinit obiectivul. Inclusiv jucătoarele au declarat asta. Că și-au îndeplinit obiectivul. Cu o mentalitate de genul e greu să dezvolți o echipă națională.

”Timpul trece, leafa merge”. Ratăm din nou Jocurile Olimpice?



Revenind la jocurile pe care le-am câștigat. Cum ar trebui să gestionăm victoriile?

Cehia și Serbia de departe nu au fost niște echipe de un nivel foarte ridicat. Sau cu pretenții. Ca atare, ar trebui să fim puțin mai modești și să încercăm să construim sănătos. Mereu, mereu, acum, în ultimii cinci-șase ani, în luna decembrie când sunt Mondialele sau Europenele, ne dăm seama că a mai trecut un an și vorba aia... Timpul trece, leafa merge.



Sigur, regulile care sunt acum și dacă nu se întâmplă nimic ca să fie protejate echipele naționale de senioare și de tineret, atunci vom sta mult și bine așa! Și vom vedea și Jocurile Olimpice următoare tot de la televizor. Probabil nu vom mai ajunge nici măcar în grupele preolimpice.



În condițiile în care dacă ne uităm în trecut...

Eu când am venit de la Campionatul Mondial în top 4 aproape că-mi tăiau capul! Deși ne-am calificat atunci la Jocurile Olimpice. Eu am fost de două ori locul 4. În '99 pentru Sydney și pentru calificarea de la Beijing. Era o mare tristețe când am pierdut medalie cu niște jucătoare experimentate care nu au înțeles ce au de făcut.

”Să fim mai modești!” Verdict Gheorghe Tadici



Ce concluzii ar trebui să tragem după aceste jocuri?

Ar fi bine să fim un pic mai modești. Să analizăm tot ce s-a întâmplat după ce se termină Campionatul European.



Avem acum echipe cu care ne vom întâlni sigur în următorii trei ani. Pentru că și Franța, și Olanda, și Ungaria, și Polonia, și Muntenegru au schimbat la fel de masiv ca noi. De la Olanda s-au retras cinci, două nu participă. La franțuzoaice la fel, la unguroaice la fel, la poloneze la fel. O tot dăm noi că la noi sunt tinere și neexperimentate. Iată că toate echipele încep pregătirea pentru un nou ciclu olimpic. Este firesc.



Deci echipele care ies în top 8 acum le vom întâlni și în 2027. Noi începem o reconstrucție și drumul e lung. E bine că avem încredere. Că avem materialul de prelucrare. De lucru. Au calități fetele. Dar, repet, mai e mult. Mai e mult până departe! Foarte, foarte mult.



Lotul României

*Portari: Curmenţ (Corona Braşov), Ciucă (Rapid), Hosu (CSM Bucureşti);



*Extreme dreapta: Borş (Dunărea Brăila), Seraficeanu (Gloria Bistriţa);



*Interi dreapta: Bucur (Gloria Buzău), Gogîrlă (Râmnicu Vâlcea);



*Centri: Necula (Râmnicu Vâlcea), Popa (Dunărea Brăila), Boiciuc (Corona Braşov);



*Interi stânga: Bazaliu (Gloria Bistriţa), Grozav (Rapid), Stoica (Rapid);



*Extreme stânga: Dindiligan (CSM Bucureşti), Lupei (Dunărea Brăila);



*Pivoţi: Ostase (Rapid), Coteţ (Dunărea Brăila), Jipa (Gloria Buzău).



