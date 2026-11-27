Bogdan Voina (47 de ani) a participat la emisiunea VOYO SPORT LIVE, unde a dezvăluit lucrul care îl macină cel mai puternic, de la preluarea mandatului de președinție a Federației Române de Handbal.

Bogdan Voina, surprins la șefia FRH: „Am simțit că, indiferent ce se întâmplă, doar președintele este de vină”.

Fiul lui Radu Voina a precizat că este dezamăgit de faptul că este criticat pentru lucruri care nu îi sunt aduse la cunoștință în timp util, cum a fost designul tricoului României pentru EHF EURO 2026.

Președintele FRH a declarat că speră ca lucrurile să meargă bine pentru țara noastră atât din punct de vedere sportiv, cât și organizatoric.

După 26 de ani, Europeanul de handbal feminin revine în România, iar competiția va fi transmisă exclusiv de VOYO și Pro Arena.

„Începând cu 4 decembrie și până pe 16 decembrie, o să avem 7 zile pline de handbal, la Cluj. E o continuitate, o presiune, pentru că nu ne trebuie mult ca lucrurile să devieze într-o direcție. Trebuie să fim atenți la toate detaliile.

Ce am simțit eu, de când sunt în această funcție, indiferent ce se întâmplă, doar președintele este de vină. E un lucru cu care nu am fost obișnuit, în 47 de ani.

Îmi place nu să controlez, neapărat, dar să am habar de ce se întâmplă. Dacă designul acestui tricou place sau nu place, măcar să îmi fi aruncat o privire. Dacă sunt luat la răspundere, să știu despre ce este vorba. Sunt multe exemple de genul acesta și acest lucru, personal, mă macină și încă nu m-am obișnuit.

În spatele acestor cuvinte e un consum extraordinar de energie,” a dezvăluit Bogdan Voina, în exclusivitate la VOYO SPORT 1.