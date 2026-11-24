Dunărea Brăila dă cele mai multe jucătoare în lotul convocat de selecționerul Ovidiu Mihăilă pentru EHF EURO 2026 - meciurile tricolorelor sunt transmise pe VOYO și Pro Arena, dar și în format LIVE BLOG pe Sport.ro.
Din lotul pregătit de Ovidiu Mihăilă fac parte nouă jucătoare de la Dunărea Brăila, patru de la Corona Brașov, două de la Gloria Bistrița, două de la CSM București și una de la CS Rapid București.
Cum arată lotul României pentru Europeanul de Handbal Feminin (3-20 decembrie 2026), LIVE pe VOYO
Tricolorele vor debuta pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei, apoi vor întâlni Macedonia de Nord pe 6 decembrie, și Elveția pe 8 decembrie.
Primele două clasate din fiecare dintre cele șase grupe se califică în grupele principale ale competiției.
Lotul României pentru Campionatul European de Handbal Feminin 2026
portari: Diana Ciucă (CS Rapid București), Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Yuliya Dumanska (CSM București);
extreme: Eva Kerekes (Corona Brașov), Mihaela Mihai, Mariam Mohamed, Beatrice Raicea (toate trei de la Dunărea Brăila);
interi: Bianca Bazaliu, Andreea Popa, Sorina Grozav (toate de la Corona Brașov), Elena Roșu, Diana Lixăndroiu (ambele de la Dunărea Brăila);
coordonatoare: Alisia Boiciuc, Cristina Laslo, Rebeca Necula (toate de la Dunărea Brăila);
pivoți: Yaroslava Burlachenko, Lorena Ostase (ambele de la Gloria Bistrița), Crina Pintea (CSM București).
Stafful naționalei României pentru Campionatul European de Handbal Feminin 2026
Ovidiu Mihăilă - antrenor principal
Iulia Curea - antrenor secund
Daniel Apostu - antrenor portari
Lucian Andreieș - preparator fizicVictor Baciu - kinetoterapeut
Aureliana Gurău - kinetoterapeut
Matei Bălean - masor
Radu Cheregi - video analist
Florin Oancea - doctor
Florentina Tonița - psiholog
Valeriu Tomescu - cercetător evaluare performanță
Nicoleta Alexandrescu - antrenor federal