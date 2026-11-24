Dunărea Brăila dă cele mai multe jucătoare în lotul convocat de selecționerul Ovidiu Mihăilă pentru EHF EURO 2026 - meciurile tricolorelor sunt transmise pe VOYO și Pro Arena, dar și în format LIVE BLOG pe Sport.ro.

Din lotul pregătit de Ovidiu Mihăilă fac parte nouă jucătoare de la Dunărea Brăila, patru de la Corona Brașov, două de la Gloria Bistrița, două de la CSM București și una de la CS Rapid București.

Cum arată lotul României pentru Europeanul de Handbal Feminin (3-20 decembrie 2026), LIVE pe VOYO