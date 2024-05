Implozia de la CSM București, explicată de Gheorghe Tadici. "Ce legătură are cu comunitatea pe care o reprezintă?" / "Noi le plătim, ele nu-și dau viața pe teren"

Voce autorizată în handbalul românesc, Gheorghe Tadici a vorbit despre cauzele eșecului grupării CSM București în Liga Campionilor. Finanțată din bani publici, formația condusă de Adi Vasile nu și-a realizat obiectivul, accederea în Final Four-ul de la Budapesta, nici în acest sezon. Chiar dacă are un lot stelar, cu handbaliste importante ale Europei, CSM face legea în Liga Florilor, dar în competiția de top intercluburi a capotat în sferturile de finală, după o dublă cu Metz.

Tadici și-a expus părerea într-un interviu realizat de jurnalistul Amir Kiarash în Adevărul. Tadici, omul care a cucerit argintul la CM 2005 din St.Petersburg, spune că e 'un adevărat jaf cu banul public' ce se întâmplă în sportul românesc.

„E foarte greu să explici eșecul CSM-ului în Ligă, cât timp nu ești în interior, implicat în procesul de pregătire. Pe de altă parte, dacă ei consideră că obiectivele lor sunt câștigarea titlului în România, cupa și Supercupa, atunci nu e cazul să facă investiții de nivelul celor de acum. Atenție: sunt foarte mulți bani publici! La ora actuală, se face un concurs între Primării și Consiliile Județene, iar problema asta se perpetuează de ani buni.



Risipa asta de bani publici e în defavoarea handbalului, în defavoarea sportului românesc. E un adevărat jaf cu banul public, ce se întâmplă la noi, la ora actuală, în sport! Pentru spitale, pentru pensionari, nu sunt bani, dar sunt bani pentru a-i <<toca>> degeaba în sport“, a declarat Tadici, pentru sursa mai sus menționată.

„Din acest punct de vedere, le dau perfectă dreptate celor de la CSM! Pentru că finanțarea sportului din bani publici se întâmplă și la Ministerul Transporturilor, și la Ministerul de Interne, dar și la multe Consilii Județene și Primării din alte orașe.

Practic, mă refer la cluburile unde sunt bugete de peste 2, 3 milioane de euro pe an. Sunt niște lucruri exagerate ca să joci într-un campionat intern sau într-o cupă europeană. Iar CSM București, echipa care ne reprezintă în Liga Campionilor, nu mai are identitate! Când ai 10, 12 jucătoare străine în lot, care e identitatea românească a acestei echipe? Ce legătura are cu comunitatea pe care o reprezintă?“, a continuat Tadici, pentru Adevărul.

CSM București e teoretic campioană în Liga Florilor, iar șansele ca Adi Vasile să rămână pe banca "Tigroaicelor" au devenit minime.

„În primul rând, le-a lipsit determinarea. Mă refer la determinarea pe care o au handbalistele străine de la CSM, în momentul în care sunt la echipele lor naționale. Practic, noi le pregătim, le plătim, le asigurăm condiții de lux și ele nu-și dau viața pe teren, când joacă pentru CSM“, a conchis Tadici.

Plătite consistent, handbalistele de la CSM București domină Liga Florilor, însă rezultatul pe plan european e unul dezamăgitor. CSM Bucureşti nu s-a mai calificat din 2018 la turneul Final Four al competiţiei.

„CSM Bucuresti este cea mai bună echipă din România, în condiții bugetare similare, cu un plus doar la atragerea de sponsorizări. Situația echipei de handbal feminin a fost prezentată Consiliului de Administrație! Prin tot ce am întreprins în ultimii ani, prin tot ce întreprindem în continuare, vom încerca să depășim și actualul prag al rezultatelor din Liga Campionilor. Echipa se pregătește de ultimele confruntări ale sezonului, care vor aduce un nou titlu pentru clubul nostru!“, au scris recent oficialii de la gruparea Primăriei Capitalei.

Până unde a ajuns CSM București în ultimii ani, în Liga Campionilor

2023-2024 Sferturi Metz

2022-2023 Sferturi Vipers

2021-2022 Sferturi Esbjerg

2020-2021 Sferturi ȚSKA Moscova

2019-2020 Sferturi Gyor*

2018-2019 Sferturi Metz

2017-2018 Final Four Rostov-Don**