Naționala masculină a avut o evoluție jalnică, sub așteptări, în meciul retur cu Turcia, scor 31-37, disputat duminică la Buzău. După o victorie în deplasare a tricolorilor, scor 37-32, manșa de la Buzău, contând pentru turul al doilea din play-off-ul pentru CM 2027, a fost gestionată groaznic de George Buricea și de elevii săi. Cu un lot subțire, măcinat de accidentări, Buricea a trebuit să facă minuni în alcătuirea echipei, însă handbaliștii primei reprezentative au jucat submediocru și și-au pierdut avansul luat în prima manșă, în deplasare.

George Buricea, gafă la time-out, în timpul meciului România - Turcia

Mai mult, Buricea a gestionat cum nu se poate mai prost un time-out. În timpul unui time-out, la 31-35, Buricea le-a zis jucătorilor săi. "Cât a fost scorul în tur? 32-37? La cinci goluri diferență ne calificăm noi!”.

Marius Huțu, specialist în handbal, jurnalist la We Love Sport, a explicat. "A fost o afirmație eronată. În realitate, la egalitate generală după cele două manșe, calificarea se decidea la aruncări de la 7 metri. Regula golurilor marcate în deplasare a fost eliminată încă din aprilie 2022". Pentru sursa mai sus citată, Buricea a venit azi cu lămuriri și spune că exprimarea sa a fost cauzată de nervi și frustrare.