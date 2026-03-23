VIDEO George Buricea a lămurit gafa comisă în timpul unui time-out la meciul catastrofal România - Turcia 31-37. "Exprimarea mea a fost o idioțenie!"

România, o prestație dezolantă în returul cu Turcia, din cursa pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin, program în 2027.

Naționala masculină a avut o evoluție jalnică, sub așteptări, în meciul retur cu Turcia, scor 31-37, disputat duminică la Buzău. După o victorie în deplasare a tricolorilor, scor 37-32, manșa de la Buzău, contând pentru turul al doilea din play-off-ul pentru CM 2027, a fost gestionată groaznic de George Buricea și de elevii săi. Cu un lot subțire, măcinat de accidentări, Buricea a trebuit să facă minuni în alcătuirea echipei, însă handbaliștii primei reprezentative au jucat submediocru și și-au pierdut avansul luat în prima manșă, în deplasare.

George Buricea, gafă la time-out, în timpul meciului România - Turcia

Mai mult, Buricea a gestionat cum nu se poate mai prost un time-out. În timpul unui time-out, la 31-35, Buricea le-a zis jucătorilor săi. "Cât a fost scorul în tur? 32-37? La cinci goluri diferență ne calificăm noi!”. 

Marius Huțu, specialist în handbal, jurnalist la We Love Sport, a explicat. "A fost o afirmație eronată. În realitate, la egalitate generală după cele două manșe, calificarea se decidea la aruncări de la 7 metri. Regula golurilor marcate în deplasare a fost eliminată încă din aprilie 2022".  Pentru sursa mai sus citată, Buricea a venit azi cu lămuriri și spune că exprimarea sa a fost cauzată de nervi și frustrare.

George Buricea: "Exprimarea mea a fost o idioțenie!, pentru că eram frustrat și nervos"

„În primul și în primul rând vreau să vorbesc despre time-out, pentru că într-adevăr m-am exprimat greșit. Dar a fost doar o exprimare nefericită, nu pentru că noi nu am fi știut regulamentul. Scenariul calificării era cunoscut în vestiar. Chiar și când am revenit după pauză, antrenorul federal (n.r. Răzvan Udriștioiu) ne-a repetat același lucru, dacă este egal la general la final, vor fi lovituri de la 7 metri. Nu se punea problema să nu știm regulamentul.

Exprimarea mea a fost o idioțenie, pentru că eram frustrat și nervos de tot ce s-a întâmplat în timpul meciului. Am avut un joc oribil, multe ratări, apărare zero, repriză zero. Dar toată lumea știa ce avem de făcut, de aceea nimeni nici nu m-a contrazis. Le-am zis băieților să stăm până la final în atac, să nu terminăm acțiunea mai devreme. Să finalizăm în ultimele secunde, să nu le mai dăm adversarilor șansa să mai aibă un atac. Să rămânem până în ultimele 4-5 secunde, să dăm șut, iar dacă e gol, super, te califici. Dacă nu, măcar mai ai 7 metri în buzunar", a declarat George Buricea, pentru We Love Sport.

  • Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost înscrise de Bogdan Cătălin Rață 5, Codrin George Radu 5, Denis Vereș 3, Ionuț Nistor 3, Andrei Drăgan 3, Gabriel Ilie 2, Bogdan Oancea 2, Daniel Stanciuc 2, Andrei Buzle 2, Tudor Botea 1, Alexandru Andrei 1, Sorin Grigore 1, Ionuț Stănescu 1.Dumitru Vlăduț Rusu a apărat 5 șuturi (16,67%), iar Denis Ștefan a avut 2 intervenții (14,29%).
  • Pentru învingători au marcat Doruk Pehlivan 10 goluri. Eyup Arda Yildiz 10, Sevket Yagmuroglu 5, Sadik Emre Herseklioglu 4, Ediz Aktaș 2, Ali Emre Babacan 2, Enis Harun Hacioglu 1, Baran Nalbantoglu 1, Koray Ayar 1, Can Adanir 1.
  • În faza a treia a preliminariilor CM 2027, Turcia va înfrunta Norvegia într-un baraj cu calificarea pe masă, în dublă manșă (13/14 mai și 16/17 mai).
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trei frați din Iași de 1, 3 și 5 ani, suspecți de malarie. Se întorseseră recent dintr-o vacanță în Africa
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum a reacționat George Buricea când a fost întrebat despre contractul său la naționala masculină de handbal
Ce a scris EHF după ce Turcia i-a strivit României visul de calificare la Campionatul Mondial de handbal masculin 2027
Dezastrul de la handbal, din România - Turcia, explicat pas cu pas de specialist
Mesajul lui Dorin Rotariu înainte de Turcia - România: „Le lăsăm sabia lui Ștefan cel Mare și luăm calificarea”
Bogdan Stancu le-a dezvăluit turcilor marele avantaj al României: ce ne-ar putea duce la Campionatul Mondial
Lotul Turciei este cu peste 360 de milioane de euro mai scump decât al României! Drăgușin, de 4.5 ori mai "ieftin" decât Guler
Turcii, la un nivel colosal chiar și cu "linia a doua"! Dorit de granzii Europei, șochează și vrea un salariu de neatins pentru un fotbalist român!
Real Madrid renaște în finalul sezonului: vestea excelentă primită de „Los Blancos”
Iker Casillas, umilit în direct la TV de o superbă jurnalistă spaniolă: cum a ajuns ținta glumelor
Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"
BBC Turcia a analizat naționala României înaintea barajului de joi. Pe cine au remarcat jurnaliștii
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

”Un poker îl îngrijorează pe Chivu!” Reacția italienilor după ce Inter a scos doar o remiză cu Fiorentina

Real Madrid, victorie dramatică în derby-ul cu Atletico pe Bernabeu! Clasamentul din La Liga

FIFA a intervenit în cazul Blănuță: „E disperat!“

Mircea Lucescu s-a decis! Cine este înlocuitorul lui Ionuț Radu pentru barajul cu Turcia

Încă un titular s-a accidentat înainte de Turcia - România: "Starea lui e gravă, dar vrea să joace"

Turcii, la un nivel colosal chiar și cu "linia a doua"! Dorit de granzii Europei, șochează și vrea un salariu de neatins pentru un fotbalist român!
Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"
Real Madrid renaște în finalul sezonului: vestea excelentă primită de „Los Blancos”
Convocare de urgență din Superliga înainte de barajul pentru Cupa Mondială!
BBC Turcia a analizat naționala României înaintea barajului de joi. Pe cine au remarcat jurnaliștii
România - Georgia 34-35 la Trofeul Carpați. Meci cu goluri spectaculoase, tricolorii ratează trofeul. Turneul a fost LIVE pe Pro Arena și VOYO
România - Turcia, spectacol făcut de tricolori în direct pe Pro Arena și VOYO, la Trofeul Carpați! Ionuț Iancu, jucătorul meciului
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Conducerea PSD, în ședință după adoptarea bugetului. PNL și USR anunță discuții în paralel legate de funcționarea coaliției

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

Primul concert al BTS din ultimii ani a stabilit recordul de cel mai mare concert public organizat vreodată în Coreea de Sud

