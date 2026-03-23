Turcia are pe hârtie un lot mult mai valoros decât al României

Lotul României este cotat la 96.05 milioane de euro, în timp ce jucătorii Turciei au o valoare de piață de 460.20 milioane de euro. Cei mai bine cotați jucători români sunt Radu Drăgușin (Tottenham / 20 milioane euro), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano / 18 milioane euro), Dennis Man (PSV Eindhoven / 13 milioane euro), Daniel Bîrligea (FCSB / 4.5 milioane euro), Ștefan Baiaram (CSU Craiova / 4.5 milioane euro) și Răzvan Marin (AEK Atena / 3.5 milioane euro).

Din tabăra turcilor, cei mai valoroși jucători sunt Arda Guler (Real Madrid / 90 milioane euro), Kenan Yildiz (Juventus / 75 milioane euro), Ferdi Kadioglu (Brighton&Hove Albion / 30 milioane euro), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray / 26 milioane euro), Orkun Kokcu (Beșiktaș / 25 milioane euro), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce / 22 milioane euro) și Hakan Calhanoglu (Inter Milano / 22 milioane euro).

Lotul Turciei, selectat pentru play-off-ul CM 2026:

PORTARI - Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

FUNDAȘI - Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

MIJLOCAȘI - Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter Milano), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

ATACANȚI - Aral Șimșir (FC Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026:

PORTARI - Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (CFC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (CSU Craiova, 0/0)

FUNDAȘI - Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham, 27/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, 44/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 8/1), Adrian Rus (CSU Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor Bancu (CSU Craiova, 50/2), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt, 1/0)

MIJLOCAȘI - Vladimir Screciu (CSU Craiova, 6/0), Vlad Dragomir (Pafos FC, 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 72/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, 84/15), Florin Tănase (FCSB, 26/5), Ianis Hagi (Alanyaspor, 51/8), Dennis Man (PSV, 43/11), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 33/5), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan Baiaram (CSU Craiova, 2/1)

ATACANȚI - Daniel Bîrligea (FCSB, 7/2), David Miculescu (FCSB, 6/0), Marius Coman (UTA Arad, 0/0)