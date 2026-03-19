LIVE VIDEO Turcia - România pentru calificarea la Campionatul Mondial, azi de la 15:00 pe VOYO și Pro Arena! O mare problemă pentru ”tricolori”

Dublă de foc pentru tricolori în preliminarii.

LIVE EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena de la ora 15:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, naționala de handbal masculin a României joacă în Turcia în preliminariile Campionatului Mondial din 2027.

Pe 22 martie, meciul retur se va juca la Buzău, în Sala Sporturilor ”Romeo Iamandi” și va fi de asemenea transmis în direct de VOYO și Pro Arena.

”Dubla” cu turcii contează pentru etapa a doua europeană de calificare la Mondial.

Probleme în poartă: Ionuț Iancu este accidentat, Mihai Popescu s-a retras

Selecționerul George Buricea nu se poate baza pe portarul titular Ionuț Iancu de la campioana Dinamo, accidentat, și nici pe veteranul Mihai Popescu de la Potaissa Turda, retras de la națională după EURO 2026, astfel că variantele din poartă sunt Dan Lucian Vasile de la SCM Politehnica Timișoara și Dumitru Vlăduț Rusu de la CSM Vaslui.

Ce au declarat tricorii Ionuț Nistor și Andrei Drăgan înaintea dublei cu Turcia

Lotul României convocat de selecționerul George Buricea și staff-ul tehnic

Lotul de jucători:

1. VASILE DAN LUCIAN PORTAR SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA

2. RUSU DUMITRU VLǍDUȚ PORTAR CSM VASLUI

3. VEREȘ DENIS EXTREMǍ STÂNGA AHC POTAISSA TURDA

4. ANDREI ALEXANDRU GEORGE EXTREMǍ STÂNGA SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA

5. DEDU CĂLIN PIVOT CS DINAMO BUCUREȘTI

6. OANCEA BOGDAN ANDREI PIVOT CSM BUCURESTI

7. SZASZ ANDRAS PIVOT SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA

8. GRIGORE PAUL SORIN EXTREMǍ DREAPTA CSU din SUCEAVA

9. NISTOR-IONIȚǍ IONUȚ EXTREMǍ DREAPTA CS DINAMO BUCUREȘTI 

10. ILIE GABRIEL CRISTIAN INTER STÂNGA PARTIZAN BELGRAD

11. BOTEA TUDOR INTER STÂNGA CS MINAUR BAIA MARE

12. BUZLE IOSIF ANDREI INTER STÂNGA CS DINAMO BUCUREȘTI

13. CABA LIVIU EMIL INTER STÂNGA PARTIZAN BELGRAD

14. STANCIUC DANIEL CENTRU CS DINAMO BUCUREȘTI

15. DRǍGAN ANDREI VALERIU CENTRU CSM BUCUREȘTI

16. RADU CODRIN GEORGE INTER DREAPTA CSU din SUCEAVA

17. STǍNESCU IONUȚ ADRIAN INTER DREAPTA WYBRZEZE GDANSK

Staff-ul tehnic al naționalei României:

MAZILU VIOREL DIRECTOR TEHNIC

UDRIȘTIOIU RǍZVAN FLORIN ANTRENOR FEDERAL

BURICEA GEORGE IONUȚ ANTRENOR PRINCIPAL SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA

GEORGESCU IONUȚ ȘTEFAN ANTRENOR SECUND CSA STEAUA BUCUREȘTI

STǍNESCU RUDI IONUȚ ANTRENOR PORTARI

CIOCOIU FLORIN MEDIC

TORABI THOMAS PIL PREPARATOR FIZIC CS DINAMO BUCUREȘTI

CHEREGI RADU IOAN VIDEOANALIST

GÎGIU CRISTINEL FLORENTIN KINETOTERAPEUT CSA STEAUA BUCUREȘTI

VARJAC CEZAR IONUȚ KINETOTERAPEUT ACS HC BUZǍU 2012

VODǍ OANA MENTAL COACH

Info: FRH

