LIVE VIDEO Turcia - România pentru calificarea la Campionatul Mondial, azi de la 15:00 pe VOYO și Pro Arena! O mare problemă pentru ”tricolori”
Dublă de foc pentru tricolori în preliminarii.
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena de la ora 15:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, naționala de handbal masculin a României joacă în Turcia în preliminariile Campionatului Mondial din 2027.
Pe 22 martie, meciul retur se va juca la Buzău, în Sala Sporturilor ”Romeo Iamandi” și va fi de asemenea transmis în direct de VOYO și Pro Arena.
”Dubla” cu turcii contează pentru etapa a doua europeană de calificare la Mondial.
Probleme în poartă: Ionuț Iancu este accidentat, Mihai Popescu s-a retras
Selecționerul George Buricea nu se poate baza pe portarul titular Ionuț Iancu de la campioana Dinamo, accidentat, și nici pe veteranul Mihai Popescu de la Potaissa Turda, retras de la națională după EURO 2026, astfel că variantele din poartă sunt Dan Lucian Vasile de la SCM Politehnica Timișoara și Dumitru Vlăduț Rusu de la CSM Vaslui.
Ce au declarat tricorii Ionuț Nistor și Andrei Drăgan înaintea dublei cu Turcia
Lotul României convocat de selecționerul George Buricea și staff-ul tehnic
Lotul de jucători:
1. VASILE DAN LUCIAN PORTAR SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA
2. RUSU DUMITRU VLǍDUȚ PORTAR CSM VASLUI
3. VEREȘ DENIS EXTREMǍ STÂNGA AHC POTAISSA TURDA
4. ANDREI ALEXANDRU GEORGE EXTREMǍ STÂNGA SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA
5. DEDU CĂLIN PIVOT CS DINAMO BUCUREȘTI
6. OANCEA BOGDAN ANDREI PIVOT CSM BUCURESTI
7. SZASZ ANDRAS PIVOT SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA
8. GRIGORE PAUL SORIN EXTREMǍ DREAPTA CSU din SUCEAVA
9. NISTOR-IONIȚǍ IONUȚ EXTREMǍ DREAPTA CS DINAMO BUCUREȘTI
10. ILIE GABRIEL CRISTIAN INTER STÂNGA PARTIZAN BELGRAD
11. BOTEA TUDOR INTER STÂNGA CS MINAUR BAIA MARE
12. BUZLE IOSIF ANDREI INTER STÂNGA CS DINAMO BUCUREȘTI
13. CABA LIVIU EMIL INTER STÂNGA PARTIZAN BELGRAD
14. STANCIUC DANIEL CENTRU CS DINAMO BUCUREȘTI
15. DRǍGAN ANDREI VALERIU CENTRU CSM BUCUREȘTI
16. RADU CODRIN GEORGE INTER DREAPTA CSU din SUCEAVA
17. STǍNESCU IONUȚ ADRIAN INTER DREAPTA WYBRZEZE GDANSK
Staff-ul tehnic al naționalei României:
MAZILU VIOREL DIRECTOR TEHNIC
UDRIȘTIOIU RǍZVAN FLORIN ANTRENOR FEDERAL
BURICEA GEORGE IONUȚ ANTRENOR PRINCIPAL SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA
GEORGESCU IONUȚ ȘTEFAN ANTRENOR SECUND CSA STEAUA BUCUREȘTI
STǍNESCU RUDI IONUȚ ANTRENOR PORTARI
CIOCOIU FLORIN MEDIC
TORABI THOMAS PIL PREPARATOR FIZIC CS DINAMO BUCUREȘTI
CHEREGI RADU IOAN VIDEOANALIST
GÎGIU CRISTINEL FLORENTIN KINETOTERAPEUT CSA STEAUA BUCUREȘTI
VARJAC CEZAR IONUȚ KINETOTERAPEUT ACS HC BUZǍU 2012
VODǍ OANA MENTAL COACH
Info: FRH
