LIVE EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena de la ora 15:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, naționala de handbal masculin a României joacă în Turcia în preliminariile Campionatului Mondial din 2027.

Pe 22 martie, meciul retur se va juca la Buzău, în Sala Sporturilor ”Romeo Iamandi” și va fi de asemenea transmis în direct de VOYO și Pro Arena.

”Dubla” cu turcii contează pentru etapa a doua europeană de calificare la Mondial.

Probleme în poartă: Ionuț Iancu este accidentat, Mihai Popescu s-a retras

Selecționerul George Buricea nu se poate baza pe portarul titular Ionuț Iancu de la campioana Dinamo, accidentat, și nici pe veteranul Mihai Popescu de la Potaissa Turda, retras de la națională după EURO 2026, astfel că variantele din poartă sunt Dan Lucian Vasile de la SCM Politehnica Timișoara și Dumitru Vlăduț Rusu de la CSM Vaslui.

