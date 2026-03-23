Aflat la Istanbul de la începutul acestui an, Dorin Rotariu (30 de ani) a descris atmosfera din metropola de pe Bosfor la începutul acestei săptămâni. Jucătorul consideră că presiunea apasă mai mult pe umerii echipei gazdă.

„N-a luat foc, deocamdată, meciul, cum se spune, pentru că lumea a fost cu atenția în ultimele zile pe partidele din campionat, pe meciurile lui Galata cu Liverpool în Champions League. Dar, cu siguranță, atmosfera se va aprinde, încet-încet, de la începutul săptămânii. Va fi un meci foarte greu pentru România, mai ales că turcii au destui jucători de top în formă, vor evolua și pe teren propriu, așa că au toate atuurile de partea lor. Asta nu înseamnă însă că sunt deja calificați!

Am mai schimbat câteva cuvinte, m-au tot întrebat și pe mine despre echipa națională a României, despre meci. Le-am zis un singur lucru: să stea liniștiți, că o să-i batem! Nu știu cum, dar noi vom învinge!”, a transmis Dorin Rotariu, potrivit GSP.

Război pe teren, dar fără arme murdare

Fostul internațional a explicat atitudinea pe care jucătorii români trebuie să o aibă pentru a obține un rezultat pozitiv pe stadionul lui Beșiktaș, mizând pe forța grupului.

„Din experiență am învățat că nu contează neapărat cât de bun e adversarul ori dacă ai șanse minime sau maxime. Cel mai important e să intri pe teren cu încredere, cu mult curaj și cu un mental puternic. Plus multă responsabilitate și o organizare la sânge! E genul de partidă în care grupul contează enorm, dincolo de clișee. Trebuie să existe sacrificiu unul pentru altul, să se completeze, să se ajute, să reacționeze împreună.

Va fi ca la război din punct de vedere al ambiției, al determinării, al motivației sau atmosferei. Dar va fi ceva frumos! Sunt sigur! Și să nu vă așteptați la arme murdare! Părerea mea e că se va juca foarte curat, ambele formații vor ieși la fotbal, nu va exista o colecție mare de cartonașe. Această echipă a Turciei nu se definește prin agresivitate”, a subliniat atacantul.

Un gol de la 60 de metri și sabia istorică

Rotariu a minimizat importanța reușitelor individuale recente ale fotbaliștilor turci (vezi execuția spectaculoasă a lui Arda Guler) și a făcut trimitere către istorie.

„Bine, un gol ca ăla înscrii o dată pe sezon. Sau și mai rar! Nivelul nu e dat de acea reușită, ci de grupul acesta cu jucători împărțiți în campionate tari, la cluburi importante și aici mă refer, evident, la Guler, la Kenan Yildiz, la Calhanoglu. Dar nu înseamnă un adversar de netrecut! Le lăsăm lor sabia și luăm noi calificarea la Mondiale!”, a concluzionat Dorin Rotariu.