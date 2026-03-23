România a fost eliminată din cursa pentru Campionatul Mondial din 2027 de către echipa Turciei, care a câștigat cu scorul de 37-31 (21-16), duminică seara, în Sala ''Romeo Iamandi'' din Buzău, în manșa secundă a barajului.

Tricolorii câștigaseră prima manșă cu 37-32, la Bolu, după ce Turcia a marcat ultimele patru goluri ale partidei.

Reacția lui George Buricea după ce România a fost eliminată de Turcia. "Contract mai aveam până pe 28 aprilie"

Naționala României a suferit duminică o eliminare dureroasă din cursa către Campionatul Mondial de handbal masculin din 2027.

Deși luase un avans consistent după meciul tur din deplasare, elevii lui George Buricea au capotat inexplicabil la Buzău, în meciul transmis duminică de Pro Arena și VOYO. Handbalul masculin românesc a ajuns așadar foarte jos în contextul în care Turcia era o echipă pe care specialiștii o vedea ca valoare mult sub România.

Dacă ar fi eliminat Turcia, reprezentativa României ar fi dat în turul al treilea de baraj, ultimul obstacol pentru Mondial, de Norvegia.

La finalul meciului de tristă amintire, selecționerul României, George Buricea, a fost întrebat și despre contractul său în fruntea primei reprezentative. Iată mai jos ce a răspuns antrenorul primei reprezentative.

"Contract mai aveam până pe 28 aprilie, nu știu ce va urma mai departe, chiar nu știu ce să vă zic...", a spus fostul handbalist, acum selecționer al naționalei masculine.