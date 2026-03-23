VIDEO Cum a reacționat George Buricea când a fost întrebat despre contractul său la naționala masculină de handbal

Cum a reacționat George Buricea când a fost întrebat despre contractul său la naționala masculină de handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a fost eliminată surprinzător de Turcia din drumul către Campionatul Mondial de handbal masculin din 2027.

TAGS:
George Buriceareacție BuriceaHandbalRomania-Turcia
Din articol

România a fost eliminată din cursa pentru Campionatul Mondial din 2027 de către echipa Turciei, care a câștigat cu scorul de 37-31 (21-16), duminică seara, în Sala ''Romeo Iamandi'' din Buzău, în manșa secundă a barajului.

Tricolorii câștigaseră prima manșă cu 37-32, la Bolu, după ce Turcia a marcat ultimele patru goluri ale partidei.

Reacția lui George Buricea după ce România a fost eliminată de Turcia. "Contract mai aveam până pe 28 aprilie"

Naționala României a suferit duminică o eliminare dureroasă din cursa către Campionatul Mondial de handbal masculin din 2027.

Deși luase un avans consistent după meciul tur din deplasare, elevii lui George Buricea au capotat inexplicabil la Buzău, în meciul transmis duminică de Pro Arena și VOYO. Handbalul masculin românesc a ajuns așadar foarte jos în contextul în care Turcia era o echipă pe care specialiștii o vedea ca valoare mult sub România.

Dacă ar fi eliminat Turcia, reprezentativa României ar fi dat în turul al treilea de baraj, ultimul obstacol pentru Mondial, de Norvegia.

La finalul meciului de tristă amintire, selecționerul României, George Buricea, a fost întrebat și despre contractul său în fruntea primei reprezentative. Iată mai jos ce a răspuns antrenorul primei reprezentative.

"Contract mai aveam până pe 28 aprilie, nu știu ce va urma mai departe, chiar nu știu ce să vă zic...", a spus fostul handbalist, acum selecționer al naționalei masculine.

Publicitate
  • Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost înscrise de Bogdan Cătălin Rață 5, Codrin George Radu 5, Denis Vereș 3, Ionuț Nistor 3, Andrei Drăgan 3, Gabriel Ilie 2, Bogdan Oancea 2, Daniel Stanciuc 2, Andrei Buzle 2, Tudor Botea 1, Alexandru Andrei 1, Sorin Grigore 1, Ionuț Stănescu 1.Dumitru Vlăduț Rusu a apărat 5 șuturi (16,67%), iar Denis Ștefan a avut 2 intervenții (14,29%).
  • Pentru învingători au marcat Doruk Pehlivan 10 goluri. Eyup Arda Yildiz 10, Sevket Yagmuroglu 5, Sadik Emre Herseklioglu 4, Ediz Aktaș 2, Ali Emre Babacan 2, Enis Harun Hacioglu 1, Baran Nalbantoglu 1, Koray Ayar 1, Can Adanir 1.
  • În faza a treia a preliminariilor CM 2027, Turcia va înfrunta Norvegia într-un baraj cu calificarea pe masă, în dublă manșă (13/14 mai și 16/17 mai).
Publicitate
Trei frați din Iași de 1, 3 și 5 ani, suspecți de malarie. Se întorseseră recent dintr-o vacanță în Africa
Ce a scris EHF după ce Turcia i-a strivit României visul de calificare la Campionatul Mondial de handbal masculin 2027
Dezastrul de la handbal, din România - Turcia, explicat pas cu pas de specialist
VOYO | România pierde meciul cu Turcia la șase goluri și e eliminată din cursa către Campionatul Mondial de handbal masculin
Ce a scris FRH după ce România a fost eliminată de Turcia din drumul către Campionatul Mondial de handbal masculin
"E o rușine!" Reacția unui handbalist legendar după ce naționala României s-a făcut de râs cu Turcia
"Cum te simți fără handbal?" Cristina Neagu n-a stat pe gânduri și a răspuns direct
ULTIMELE STIRI
Turcii, la un nivel colosal chiar și cu "linia a doua"! Dorit de granzii Europei, șochează și vrea un salariu de neatins pentru un fotbalist român!
Real Madrid renaște în finalul sezonului: vestea excelentă primită de „Los Blancos”
Iker Casillas, umilit în direct la TV de o superbă jurnalistă spaniolă: cum a ajuns ținta glumelor
Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"
BBC Turcia a analizat naționala României înaintea barajului de joi. Pe cine au remarcat jurnaliștii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

”Un poker îl îngrijorează pe Chivu!” Reacția italienilor după ce Inter a scos doar o remiză cu Fiorentina

Real Madrid, victorie dramatică în derby-ul cu Atletico pe Bernabeu! Clasamentul din La Liga

FIFA a intervenit în cazul Blănuță: „E disperat!“

Mircea Lucescu s-a decis! Cine este înlocuitorul lui Ionuț Radu pentru barajul cu Turcia

Încă un titular s-a accidentat înainte de Turcia - România: "Starea lui e gravă, dar vrea să joace"



Recomandarile redactiei
Turcii, la un nivel colosal chiar și cu "linia a doua"! Dorit de granzii Europei, șochează și vrea un salariu de neatins pentru un fotbalist român!
Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"
Real Madrid renaște în finalul sezonului: vestea excelentă primită de „Los Blancos”
Convocare de urgență din Superliga înainte de barajul pentru Cupa Mondială!
George Buricea a lămurit gafa comisă în timpul unui time-out la meciul catastrofal România - Turcia 31-37. "Exprimarea mea a fost o idioțenie!"
Alte subiecte de interes
România - Georgia 34-35 la Trofeul Carpați. Meci cu goluri spectaculoase, tricolorii ratează trofeul. Turneul a fost LIVE pe Pro Arena și VOYO
România - Turcia, spectacol făcut de tricolori în direct pe Pro Arena și VOYO, la Trofeul Carpați! Ionuț Iancu, jucătorul meciului
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
A zdrobit toate speranțele României și a devenit eroul Turciei. Federația Europeană de Handbal a descris thriller-ul de la Buzău
Ce a scris EHF după ce Turcia i-a strivit României visul de calificare la Campionatul Mondial de handbal masculin 2027
CITESTE SI
stirileprotv Conducerea PSD, în ședință după adoptarea bugetului. PNL și USR anunță discuții în paralel legate de funcționarea coaliției

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

stirileprotv Primul concert al BTS din ultimii ani a stabilit recordul de cel mai mare concert public organizat vreodată în Coreea de Sud

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!