Turcia - România, din semifinalele Barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Echipa din această semifinală care va trece mai departe va juca împotriva învingătoarei dintre Kosovo și Slovacia pentru un „bilet” în la Campionatul Mondial din 2026.

Partida de la Istanbul va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Bogdan Stancu, interviu în presa turcă înainte de Turcia - România: „Este regretabil”

Fostul atacant al naționalei României a oferit un interviu în presa din Turcia în care a vorbit despre duelul de la baraj dintre formațiile lui Mircea Lucescu și Vincenzo Montella.

Bogdan Stancu a jucat în Turcia și a recunoscut că are o legătură strânsă cu fotbalul de acolo, dar „motanul” sper la o calificare a echipei naționale a României la Campionatul Mondial.

Fostul atacant consideră că marele avantaj al „tricolorilor” este experiența lui Mircea Lucescu, dar și faptul că selecționerul României cunoaște foarte bine fotbalul turc.

„M-am simțit ca acasă, iubesc turcii. Mâncarea și... fotbal. Nivelul de aici a fost foarte bun și este o țară frumoasă.

Este regretabil că trebuie să jucăm unul împotriva celuilalt pentru a ne califica la Cupa Mondială. Totuși, sângele românesc îmi curge în vene; mi-ar plăcea să văd România câștigând și mergând la Cupa Mondială din SUA.

A fost o perioadă în care se produceau niște schimbări în echipa națonală; aceste lucruri se întâmplă la fiecare echipă din când în când. Lotul arată bine acum. Sunt gata să lupte. Pot spune că faptul că îl avem pe Lucescu la cârmă este, de asemenea, un mare avantaj. Cunoaște foarte bine fotbalul turc și jucătorii. Sunt sigur că știe exact cum să se pregătească pentru un meci ca acesta.”, a spus Bogdan Stancu, conform Fanatik.com.

„Motanul” a evoluat în Turcia de-a lungul carierei pentru Galatasaray, Orduspor, Genclerbirligi, Bursaspor și Eyupspor, de la ultima chair retrăgându-se din carierea de fotbalist.

53 de meciuri și 14 goluri a adunat Bogdan Stancu la echipa națională a României, pentru care a debutat pe 11 august 2010.