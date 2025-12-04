Motivul surprinzător pentru care Dan Nistor lipsește din meciul cu Sepsi din Cupa României

Federația Română de Handbal a lansat, miercuri, în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Sportului din Capitală, campania de ticketing pentru Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2026, competiție găzduită de România alături de Cehia, Polonia, Slovacia și Turcia în perioada 3-20 decembrie 2026. EHF EURO 2026 va fi transmis în România exclusiv pe VOYO.

Fanii handbalului din România pot cumpăra bilete la EHF EURO 2026, transmis exclusiv pe VOYO

Astfel, începând de miercuri, iubitorii handbalului din România pot achiziționa bilete abonament pe platforma de ticketing a competiției. Conform organizatorilor, aceste abonamente sunt valabile pentru meciurile din fiecare oraș în parte și au cel mai mic preț. Ele costă între 170 de lei și 500 de lei, în funcție de locul din sală.

Oradea Arena va găzdui meciuri din runda preliminară, iar BT Arena din Cluj-Napoca partide din runda preliminară și runda principală.

Nu se vor comercializa bilete pe fiecare meci în parte, ci doar bilete valabile pentru toate partidele dintr-o zi. Acestea vor fi puse în vânzare cu patru luni înaintea începerii competiției.

Primele abonamente la EURO 2026 au fost achiziționate simbolic în cadrul evenimentului de la Muzeul Sportului de foștii fotbaliști Ciprian Marica și Dănuț Coman.

Ciprian Marica: „Mă bucur să avem un Campionat European de handbal la noi acasă”

„Mă bucur să avem un Campionat European de handbal la noi acasă. Sperăm să facem o figură frumoasă la anul și îmi doresc ca acest lucru să se întâmple cu mulți oameni în tribună. Mie îmi dau oportunitatea organizatorii să cumpăr primele trei bilete în sala de la Cluj, așa că sunt foarte bucuros că voi merge să încurajez fetele la această competiție”, a afirmat fostul atacant Ciprian Marica.

La rândul său, fostul portar Dănuț Coman a declarat: „Sunt bucuros că acest mare eveniment va avea loc în România, iar susținerea trebuie să vină din partea tuturor românilor. Sunt fericit să fac parte din acest eveniment și că pot susține echipa națională feminină a României, care a reușit de-a lungul timpului să adune mii de oameni în tribune și milioane în fața televizoarelor”.

Nicolae Luca: „Ne bucurăm să găzduim acest Campionat European”

Secretarul general al Federației Române de Handbal, Nicolae Luca, s-a declarat bucuros că evenimentul cel mai important al Federației Europene de Handbal revine în România după 26 de ani.

„Este pentru a doua oară când România organizează un astfel de eveniment, cel mai important al Federației Europene de Handbal. Ne bucurăm să găzduim acest Campionat European și vreau să mulțumesc Guvernului, Agenției Naționale pentru Sport, autorităților locale din Cluj-Napoca și Oradea, precum și Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru sprijinul oferit”, a spus, miercuri, Nicolae Luca.

Prezent la eveniment, președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Bogdan Matei, a menționat că finanțarea Campionatului European de anul viitor nu ridică nicio problemă.

„Agenția Națională pentru Sport ajută de obicei doar cu bani. În ceea ce privește relația cu Federația Română de Handbal, ANS este un partener de nădejde și sunt convins că vom face lucruri minunate. Mă bucur că în continuare România reușește să organizeze competiții internaționale de amploare. Eu sunt convins că la anul Campionatul European de handbal feminin va fi un succes, iar publicul va aprecia spectacolul. Finanțarea organizării este mult mai clară pentru că aceasta este aprobată prin memorandum de Guvernul României, așa că nu cred că va exista niciun fel de problemă”, a spus Matei.

Mesajul lui Mihai Covaliu

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat că și-ar fi dorit ca și Municipiul București să aibă săli moderne precum Oradea și Cluj-Napoca pentru a putea organiza evenimente de un asemenea nivel.

„Este un privilegiu să putem organiza în România un Campionat European și să vedem cele mai bune handbaliste ale Europei. Mie, sincer, mi-ar fi plăcut să le vedem la București în niște săli adecvate pentru o asemenea competiție. Dar sunt convins că în viitor vom avea aceste săli multisport și la București. Știm toți că la Cluj se pot organiza oricând competiții de înalt nivel, iar acum mă bucur că și Oradea are o asemenea sală și poate găzdui meciuri de un asemenea nivel”, a precizat el.

