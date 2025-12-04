Reacția selecționerului Ovidiu Mihăilă când a aflat ce făcea Bianca Bazaliu în timpul meciului România - Ungaria

Din lotul convocat de Ovidiu Mihăilă pentru Campionatul Mondial, una dintre cele mai surprinzătoare absențe a fost cea a Biancăi Bazaliu. Interul stânga de la Gloria Bistrița a fost cea mai bună marcatoare a României la EURO 2024, a avut evoluții solide la echipa de club, însă nu a prins lista pentru turneul final.

Ovidiu Mihăilă: "Frustrările Biancăi Bazaliu trebuie temperate și conștientizate"



Subiectul a reînceput să fie discutat miercuri seară, imediat după meciul România - Ungaria 29-34, în urma căruia tricolorele și-au luat adio de la o calificare în sferturile de finală ale Mondialului.



În timp ce România juca meciul crucial cu Ungaria, Bianca Bazaliu le-a arătat urmăritorilor săi de pe Instagram că privește o altă partidă de la Mondial, Brazilia - Coreea de Sud 32-25, care s-a jucat la aceeași oră. Bazaliu i-a ținut pumnii portăriței sud-americane Renata Arruda, cu care este colegă la Gloria Bistrița.



La o zi după România - Ungaria, selecționerul Ovidiu Mihăilă a fost întrebat despre postarea controversată a Biancăi Bazaliu, iar antrenorul a vorbit despre " frustrări care trebuie temperate și conștientizate".



"Fiecare decide ceea ce face cu timpul lui. În rest, e decizia fiecăruia. Tot ce avem acum aici a fost dorinţa noastră să fie prezente. Cu siguranţă şi Bianca va rămâne în vederile noastre, depinde doar de ea cum a gestionat acest moment.



Mai sunt jucătoare care puteai fi aici, Diana Ciucu, Ştefania Stoica. Bianca e o persoană specială pe care am cunoscut-o de mult timp, dar frustrările astea trebuie temperate şi conştientizate.



În primul rând pentru viitor, dacă vrea să mai facă parte din echipa naţională, că voi fi eu sau oricine altcineva. Ea are un loc aici, dar trebuie să-l şi păstreze", a spus Ovidiu Mihăilă, potrivit as.ro.

