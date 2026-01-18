Germania conducea la pauză cu 17-13, dar sârbii i-au 'hipnotizat' pe nemți. Surpriză uriașă la Europeanul de handbal masculin (VOYO)

Naţionala Germaniei, vicecampioană olimpică la Paris, a fost învinsă de Serbia cu scorul de 30-27, sâmbătă, în Grupa A a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia şi Norvegia.



După o victorie în faţa Austriei, Nationalmannschaft, care s-a clasat pe patru la EURO 2024, a pierdut surprinzător un meci în care conducea la pauză cu 17-13.



Vukasin Vorkapic şi Uros Kojadinovic au marcat câte 6 goluri pentru învingători, care au făcut diferenţa în ultimele cinci minute.

Spania, dublă campioană europeană (2018, 2020), Franţa, deţinătoarea trofeului, şi Norvegia au bifat a doua victorie, ultimele două fiind deja calificate în grupele principale.

Franţa a surclasat Ucraina cu 46-26, meci în care Andrii Akimenko (CS Dinamo) a marcat 2 goluri pentru învinşi, iar Zahar Denisov (SCM Timişoara) 1. Portarul Anton Terehov (Minaur) a avut 11 intervenţii.

Rezultatele înregistrate sâmbătă

Grupa A

Austria - Spania 25-30

Serbia - Germania 30-27

Clasament

1. Spania 4 puncte

2. Serbia 2

3. Germania 2

4. Austria 0





Grupa C

Ucraina - Franţa 26-46

Cehia - Norvegia 25-29

Clasament

1. Franţa 4 puncte

2. Norvegia 4

3. Cehia 0

4. Ucraina 0





Grupa E

Croaţia - Georgia 32-29

Suedia - Olanda 36-31

Clasament

1. Suedia 2 puncte

2. Croaţia 2

3. Georgia 0

4. Olanda 0



Primele două clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale.

