Cristina Neagu risca sa isi incheie cariera, pentru ca forteaza participarea la Mondialul din Japonia!

Handbalista nu este refacuta complet si risca sa isi incheie cariera la 31 de ani, in cazul unei noi accidentari grave.

“Cristina Neagu nu a jucat in amicalul cu Omron, genunchiul ei e putin umflat”, a anuntat selectionerul Tomas Ryde. Declaratia confirma zvonurile ca Neagu nu este recuperata complet si ca a fortat revenirea pe teren pentru a participa la Mondialul din Japonia. Pe 12 decembrie 2018, Cristina Neagu (31 ani) a suferit o ruptura de ligament incrucisat anterior al piciorului drept, in timpul meciului cu Ungaria, de la Campionatul European de Handbal din Franta. Desi a fost sfatuita de mai multi oameni de sport sa plece imediat din cantonamentul nationalei si sa rezolve problema cat mai repede, ea a asteptat finalul competitiei si trecerea sarbatorilor de iarna pentru a se opera, iar pe 8 ianuarie 2019, handbalista a suferit o interventie chirurgicala in Belgia, la clinica profesorului Marc Martens.

In faza initiala, se preconiza ca va sta departe de teren doar 6 luni, dar intrarea in forma sportiva s-a lasat asteptata. Desi s-a ridicat din pat la doua zile dupa operatie, a inceput pregatirea in sala de forta la finalul lunii februarie si a putut sa alerge inca din luna iunie, Neagu a bifat primele minute abia in meciul dintre MKS Perla Lublin si CSM Bucuresti, din Liga Campionilor, pe 3 noiembrie. Surse din lumea handbalului spun ca Neagu are in continuare dureri dupa antrenamente mai dure sau dupa meciuri si trebuie, de cele mai multe ori, sa faca tratament de recuperare complex si sa ia uneori medicatie impotriva durerii. Pentru competitia din Japonia, ea ar avea recomandari sa joace cel mult o repriza in fiecare meci si sa se recupereze cel putin 2-3 zile intre partide.

Mai multi oameni de handbal chiar ar fi sfatuit-o pe Neagu sa nu faca deplasarea in Japonia, pentru Campionatul Mondial de handbal feminin, care se desfasoara in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, considerand ca risca inutil, in conditiile in care ea ar putea merge linistita in Japonia pentru Jocurile Olimpice, care incep pe 24 iulie. Sfaturile ar fi venit dupa ce acestia au observat ca aruncarile lui Neagu au ramas la fel de puternice si de precise, dar ea nu se deplaseaza pe teren atat de usor pe cat si-ar dori si are inca teama de duelurile fizice.

A MAI AVUT ALTE DOUA ACCIDENTARI GRAVE

Neagu nu este la prima accidentare grava din cariera. In 2011, pe cand evolua la Oltchim, ea a suferit o accidentare grava la umar si avea dureri groaznice la aruncari, din cauza unei gauri in cartilajul umarului. A mers la o clinica din SUA, unde i s-a facut o reconstructie regenerativa a cartilajului. A reusit sa se intoarca pe teren dupa o pauza de 605 zile, adica 1 an si 7 luni. In ianuarie 2013, dupa doar cateva luni de jucat, ea a fost diagnosticata cu ruptura de ligamente incrucisate si menisc extern la genunchiul stang, dupa o accidentare suferita in timpul unui antrenament. Handbalista s-a operat atunci tot la clinica doctorului belgian Martens, iar perioada de recuperare a durat 6 luni.

ESTE CEA MAI VALOROASA HANDBALISTA ROMANA DIN TOATE TIMPURILE

Neagu este considerata cea mai valoroasa handbalista din Romania din toate timpurile. Ea a castigat de 4 ori titlul de cea mai buna handbalista din lume (2010, 2015, 2016, 2018), fiind esemnata de 6 ori cea mai buna jucatoare din Romania si o data cea mai buna sportiva din tara noastra. In palmaresul ei se mai gasesc 1 medalie de bronz de Campionatele Mondiale (2015) si 1 loc trei la Campionatele Europene (2010), 1 trofeu Champions League (2015 + 2 finale si 4 medalii de bronz), 6 titluri de campioana, 3 Cupe si 3 Supercupe ale Romaniei, 4 titluri de campioana si 4 Cupe ale Muntenegrului, 1 finala in Cupa Cupelor (2008), plus 1 medalie de bronz la CM si 1 de argint la CE de tineret si 1 medalie de bronz la CE de junioare.

MISIUNE DIFICILA PENTRU „TRICOLORE”

Romania a castigat greu meciul amical cu Omron (25-23), echipa din prima liga japoneza de handbal feminin, dar selectionerul Tomas Ryde nu a avut ca prioritate rezultatul, ci a rulat tot lotul de jucatoare. Astazi, „tricolorele” au programat un alt meci de pregatire, contra Olandei, medaliata cu bronz la CE 2018. Romania face parte din Grupa C a competitiei, alaturi de Spania (30 noiembrie, 11.00, Nishi-ku), Senegal (1 decembrie, 11.00, Yatsushiro), Kazahstan (3 decembrie, 12.00, Yatsushiro), Muntenegru (4 decembrie, 8.00, Nishi-ku) si Ungaria (6 decembrie, 12.00, Yatsushiro). Nationala noastra trebuie sa se claseze pe primele 3 locuri din aceasta grupa, pentru a intra in faza grupelor principale, unde va mai juca 3 meciuri. Daca si in aceasta faza se va clasa pe una dintre primele doua pozitii, atunci Romania ajunge in semifinalele competitiei.

Situatia psihica a lotului este si asa destul de precara, in conditiile in care Cristina Laslo si Bianca Bazaliu au primit notificare de la ANAD, au fost scoase din lot cu 24 de ore inainte de plecarea catre Asia si risca o suspedare consistenta, dupa ce au efectuat un tratament cu laser intravenos, interzis de regulamentele anti-doping. FRH le-a inlocuit pe cele doua handbaliste cu Anca Polocoser si Patricia Vizitiu. Exista suspiciuni ca si alte jucatoare de la Corona Brasov ar fi recurs la acest tratament, respectiv Eliza Buceschi si Daria Bucur.

LOTUL ROMANIEI PENTRU CM 2019:

SCM Rm. Valcea - Iulia Dumanska, Diana Ciuca, Raluca Bacaoanu, Cristina Florica, Madalina Zamfirescu

CSM Bucuresti - Denisa Dedu, Cristina Neagu, Gabriela Perianu, Crina Pintea

Corona Brasov - Eliza Buceschi, Daria Bucur

Minaur Baia Mare - Anca Polocoser, Sonia Seraficeanu

Gloria Bistrita - Ana Maria Iuganu, Laura Pristavita

SCM Craiova - Patricia Vizitiu

CSM Slatina - Lorena Ostase

Dunarea Braila - Aneta Udristoiu