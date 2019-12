Cifrele incredibile ale victoriei cu Ungaria: ce a mers si ce n-a mers la nationala Romaniei! ANALIZA LA RECE a meciului Romaniei

Nationala Romaniei s-a calificat in main round-ul Mondialului de handbal feminin din Japonia, dupa unul dintre cele mai mari comeback-uri din ultimii ani. Conduse cu 18-12 in repriza secunda, “tricolorele” au strans randurile, au inceput sa evolueze din ce in ce mai bine, iar sincopele din prima repriza au disparut. Cu 6 secunde inainte de final, Cristina Neagu a transformat o aruncare de la 7 metri si a inchis tabela, 28-27, calificand Romania in faza urmatoare a turneului final.

Dincolo de hora de final, bucuria de pe retelele de socializare si zambetele fetelor, perfect meritate, de altfel, raman insa suficiente intrebari la care trebuie gasit un raspuns. E clar ca Romania va juca in turneele pre-olimpice pentru calificarea la Tokyo 2020, lucru pe care l-ar fi reusit chiar si fara victoria contra Ungariei. Dar care e plafonul maxim pe care putem sa-l aplicam in cazul nationalei lui Ryde?



Lipsa de experienta a Ungariei



E clar, suspendarile Cristinei Laslo, Biancai Bazaliu, Dariei Bucur si Elizei Buceschi au lovit dur intr-o echipa care a ramas sa se bazeze pe o Cristina Neagu care facuse doar 10 antrenamente inainte de primul antrenament de la Mondial, pe unul dintre cei mai buni pivoti ai lumii – Crina Pintea - plus o serie de jucatoare care nu evolueaza constant la echipa de club – precum Madalina Zamfirescu, Anca Polocoser sau Gabriela Perianu – a band of misfits, asa cum sunt caracterizate astfel de echipe in presa engleza.

Totusi, acesti outsideri pot crea surprize placute, lucru care s-a si intamplat. Esecul dur cu Spania, 31-16, de sambata, al doilea cel mai dur din istoria Mondialelor pentru nationala noastra, parea punctul terminus pentru Romania la acest turneu final. Lucrurile nu s-au imbunatatit brusc, au urmat victorii chinuite cu Senegal si Kazahstan, plus o victorie scapata printre degete cu Muntenegru, care ne-a obligat la un succes cu Ungaria.

Un succes la care nimeni nu se mai astepta: 5-1, 16-10, 18-12. Sunt doar cateva dintre rezultatele partiale ale unui meci pe care Romania nu l-a controlat nici macar spre final, un meci pe care Ungaria l-a pierdut pe mana ei, intr-o dovada a lipsei experientei lotului pe care Kim Rasmussen l-a deplasat in Japonia, un lot cu o medie de varsta de putin peste 24 de ani.



Neagu si extremele



E drept, meritele Romaniei nu pot fi negate. Nationala lui Ryde a tras pana in ultima clipa, nu a dezarmat, nu a cedat, chiar daca era condusa cu doua goluri atunci cand mai erau cinci minute ramase de jucat. Criticata de multi pentru ca nu a avut neaparat suficiente solutii atunci cand a fost nevoie, Cristina Neagu a fost impecabila pe final, incheind partida cu 10 goluri din 19 aruncari. Totodata, punctele forte au fost extremele Ana Maria Iuganu si Sonia Seraficeanu care au marcat sase, respectiv cinci goluri in acest meci. In primele patru meciuri, Iuganu marcase opt goluri, iar Seraficeanu doar cinci! Si mai surprinzator e ca Iuganu a marcat patru goluri in repriza a doua, in timp ce Seraficeanu a inscris de trei ori in repriza secunda. Adica 39% din golurile marcate de romance in repriza secunda au fost inscrise de extreme!





Ce n-a mers



Victoria mascheaza, insa, unele probleme majore pe care Romania trebuie sa le corecteze pe viitor, daca vrea sa se califice la Jocurile Olimpice sau sa castige medalii la turneele finale pana cand Neagu se va retrage. Pentru ca fara Neagu, lucrurile nu stau deloc bine. Absentele jucatoarelor implicate in cazul de dopaj de la Corona Brasov au decimat linia de 9 metri a Romaniei care a somat in meciul cu Ungaria. In afara de Neagu, ceilalti interi ai tricolorelor nu au marcat decat 3 goluri din 7 aruncari timp de 60 de minute! Mult, mult, mult prea putin pentru o echipa cu pretentii la rezultate bune. In plus, defensiva a fost aeriana in unele momente, unele jucatoare iau eliminari mult prea usor, asa cum Polocoser a facut-o si in meciul cu Muntenegru si in cel cu Ungaria, iar portarii nu se afla nici macar in top 15 al procentajelor de parade la acest turneu final, neatingand nici macar un procentaj de 30% al paradelor! Lucru care ar trebui imbunatatit in main round.



Cum ne calificam la JO de la Tokyo

Ce urmeaza in Japonia? Cel putin inca trei meciuri: cu Rusia, Suedia si Japonia, in main round. Romania incepe cu zero puncte, iar primele doua clasate se califica mai departe, in conditiile in care Rusia si Spania au deja patru puncte. Ceea ce inseamna ca Romania trebuie sa castige toate meciurile, in timp ce Rusia trebuie sa piarda cu Spania pentru a avea sanse de a accede intre primele patru echipe ale lumii. Totusi, Romania e aproape sigura de calificarea la turneele preolimpice de calificare, avand nevoie ca Rusia sau Olanda sa termine in primele sapte, iar o echipa din Europa (doar Coreea de Sud si Japonia nu sunt echipe calificate in main round din Europa) sa castige turneul final. Lucru perfect realizabil! Totusi, victoria cu Ungaria va ramane ca o lovitura data marii rivale, care nu se astepta la o asemenea revenire, o victorie care poate da moral si incredere, insa care a aratat si slabiciunile masive ale nationalei noastre de handbal cu doar cateva luni inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo.