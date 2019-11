Cristina Neagu REVINE in competitia preferata! A facut deplasarea la Lublin si va juca dupa aproape un an de absenta

Cristina Neagu s-a deplasat alaturi de CSM Bucuresti in Polonia.

Interul lui CSM Bucuresti revine pe teren dupa aproape un an de absenta si a facut anuntul printr-o postare pe contul oficial de Facebook.

"Am ajuns in Polonia! Maine, Perla Lublin - CSM Bucuresti, de la ora 19, iar pentru mine reprezinta primul meci din Liga Campionilor in acest sezon! :)", a scris Cristina Neagu pe pagina oficiala de Facebook.

Cristina Neagu s-a accidentat, in luna decembrie a anului 2018, la un meci al nationalei Romaniei de handbal impotriva Ungariei si a fost diagnosticata cu ligament incrucisat anterior rupt. Neagu a fost operata in luna ianuarie, iar acum se pregateste sa debuteze pentru CSM Bucuresti in acest sezon.