O vom avea pe Cristina Neagu in teren? Declaratiile selectionerului Ryde inaintea Campionatului Mondial de Handbal

Cristina Neagu face parte din lotul Romaniei la CM 2019

Cu doar cateva zile inaintea plecarii in Japonia, Tomas Ryde, selectionerul Romaniei, si Alexandru Dedu, presedintele FRH, au oferit declaratii privind obiectivul Romaniei la Campionatul Mondial de Handbal, dar si despre situatia jucatoarelor.

Suedezul Ryde e bucuros de revenirea Cristinei Neagu la lot, dupa accidentarea care a tinut-o departe de teren.

"Neagu a jucat 48 de minute in meciul din Liga Campionilor, mai mult decat ma asteptam. Sper ca nu i s-a umflat genunchiul. Are nevoie de antrenamente pentru a ajunge sa se simta din nou confortabil pe teren. Presiunea a fost foarte mare pe ea in meciul cu Esbjerg. Trebuie sa o folosim intr-un mod inteligent la Campionatul Mondial, sa o mai scoatem din echipa atunci cand este posibil", a declarat selectionerul Romaniei.

"Obiectivul este clasarea pe locurile 1-6"

Intrebat de obiectivul pe care nationala si-l propune la aceasta editie, Alexandru Dedu a raspuns: "Obiectivul este clasarea pe locurile 1-6, dar daca ajungem la turneele de calificare la Jocurile Olimpice este ok."

De asemenea, presedintele Federatiei este de parere ca e posibil ca Neagu sa nu mai fie jucatoarea cu care ne-am obisnuit.

"Este foarte posibil ca in viitorul apropiat Cristina Neagu sa nu fie Cristina Neagu cu care noi ne-am obisnuit. Sunt convins ca ea face orice sa se autodepaseasca si sa revina cat mai repede la forma care a consacrat-o. Acest lucru nu va fi suor si sigur va avea influenta asupra echipei nationale." - Alexandru Dedu, presedinte FRH.

Selectionerul Tomas Ryde este de parere ca echipa condusa de el trebuie sa fie precauta, pentru ca pot exista surprize cu echipele mai slabe din grupa.

"Treaba mea este sa creez o echipa puternica, una care sa performeze pe termen scurt si lung. Federatia, jucatoarele, staff-ul, cu totii ne dorim sa castigam fiecare meci. Avem o grupa dificila si doar trei echipe vor merge mai departe. Nu vreau sa am parte de surprize in meciurile cu Kazahstan si Senegal." - Tomas Ryde.

Romania face parte din grupa C, alaturi de Ungaria, Muntenegru, Spania, Kazahsan si Senegal.