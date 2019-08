SPECIAL | "Cand eram mica le spuneam ca o sa fiu cea mai buna din lume! Daca m-a crezut cineva?! EU!" Cristina Neagu, interviu unic despre viata din afara salii de antrenament

Cristina Neagu a vorbit intr-un interviu exclusiv acordat Corinei Caragea.

"Dupa 20 de luni de chin, urmeaza succesul deplin"... scrie pe un banner afisat in tribuna. Si a urmat. Sa te ridici de la pamant si mai puternic decat inainte, sa renasti cand unii nu iti mai dadeau sanse, sa nu te lasi batut orice ar fi, sa iti pui in joc propria ta sanatate si sa ajungi cel mai bun din lume. Nu o data, ci de 4 ori!!! Sa nu fie altul mai bun ca tine pe planeta, pe terenul de handbal. Si, desi poti juca oriunde in lumea asta care te-a incoronat regina, alegi sa te intorci acasa. Pentru ca iubesti Romania pentru locurile, mancarea si oamenii ei buni, si pentru ca aceasta coroana a ta nu e este completa fara cea mai pretioasa bucatica – medalia cu tara ta la Tokio.

Care e reteta succesului? Se ia talent – doar 2%, se adauga o portie generoasa si dureroasa de munca si se presara un topping de putere mentala. Ambitie pana la cer si...meditatie.

Cristina Neagu este astazi de 10 ori mai puternica decat acum aproape 10 ani cand am intalnit-o eu, pe vremea cand juca la Oltchim. Cine si-ar fi inchipuit atunci ca fac poza cu Balonul de aur?

