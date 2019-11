PERLA LUBLIN - CSM BUCURESTI, LIVESCORE 19:00 | Cristina Neagu revine in lotul vicecampioanei Romaniei! Lublin, fara victorie in grupa

CSM Bucuresti Bucuresti este lider in grupa de Champions League inainte de aceasta partida.

CSM Bucuresti va juca in aceasta seara de la ora 19:00 in deplasare cu Perla Lublin, al 4-lea meci din grupele Champions League. Vicecampioana Romaniei este neinvinsa, inregistrand pana acum 2 victorii si un egal. In meciul in Sala Polivalenta din Bucuresti, CSM s-a impus fara drept de apel in fata polonezelor de la Lublin, scor 35-19.

La aceasta partida va reveni si Cristina Neagu in echipa si va bifa primul meci pentru CSM in acest sezon

"Cristina se simte foarte bine, e un lucru care ne bucura foarte mult, mai bine de atat nu se poate. Genunchiul ei arata bine, reactioneaza foarte bine si este intr-o pasa foarte buna, pe care cu totii ne-o doream", a spus antrenorul celor de la CSM Bucuresti, Adrian Vasile.