La ce format are acum Mondialul de handbal feminin, cu 32 de echipe la start, putem spune că prima fază a grupelor e de încălzire pentru o națională de talia României.

Victoriile pe care le-am obținut, în primele două partide, 33-24 cu Croația și 31-27 cu Japonia, deși importante, au fost împotriva unor adversare inferioare. Apoi, confruntarea cu Danemarca, pierdută cu 31-39, ne-a arătat că ne putem bate de la egal la egal cu o vicecampioană europeană, timp de 40 de minute. Din păcate, ne-am „dezumflat“, în ultimele 20 de minute, iar de aici diferența mare de pe tabelă cu care am cedat.

România – Ungaria, LIVETEXT de la ora 19:00

Și, totuși, duelul cu danezele ne-a demonstrat că sunt speranțe pentru formarea unei naționale puternice, după ieșirea de pe scenă a unor vedete precum Neagu și Pintea.

Diseară (ora 19:00), partida cu Ungaria, prima din Main Round, poate confirma această impresie. Mai ales că miza e uriașă!

Concret, ca să ne menținem șansele la o calificare în sferturi – ajung acolo primele două clasate din cele patru Grupe Principale – trebuie să învingem Ungaria. Ca să o egalăm la puncte. Apoi, am fi în pole-position pentru o clasare pe primele două poziții, în condițiile în care programul nostru e mai ușor decât cel al maghiarelor. Noi vom întâlni Senegal și Elveția, ele vor da de Japonia și Danemarca!

De la ora 19:00, marele meci România – Ungaria, de la Rotterdam, va fi LIVETEXT pe Sport.ro!

Programul României, în Grupa Principală I, la Mondialul din 2025

*Astăzi: România – Ungaria, ora 19:00

*Vineri, 5 decembrie: România – Senegal, ora 16:30

*Duminică, 7 decembrie: România – Elveția, ora 19:00

