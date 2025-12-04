FOTO ȘI VIDEO Dinamo - Barcelona se joacă astăzi, de la ora 20:30!

Dinamo - Barcelona se joacă astăzi, de la ora 20:30! Polo
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meci de colecție pentru gruparea din Ștefan cel Mare.

TAGS:
DinamoCN BarcelonaCosmin Raducs dinamo bucurestiandrei iosep
Din articol

Astăzi, de la ora 20:30, Dinamo o întâlnește pe Barcelona în etapa a cincea din Euro Cup la polo masculin.

Partida se dispută în Bazinul ”Tolea Grințescu” din Ștefan cel Mare.

Lotul lui Dinamo pentru meciul cu Barcelona, cu veteranul Cosmin Radu la datorie

”🔥 ZI DE MECI în EURO CUP

    CS DINAMO 🆚 CN BARCELONA

🗓️ Joi, 04.12.2025

⏰ Ora - 20:30 

📍 Bazinul olimpic Dinamo

🎥 TVR Sport

Lotul dinamovist:

1. 🤽‍♂️ Mihai Pădureț

2. 🤽‍♂️ Cosmin Radu 

3. 🤽‍♂️ Tiberiu Cojocariu  

4. 🤽‍♂️ Andrei Prioteasa (c)

5. 🤽‍♂️ Riccardo Sachetti 

6. 🤽‍♂️ Matei Luțescu  

7. 🤽‍♂️ Cristian Roșan

8. 🤽‍♂️ Andrei Marinescu

9. 🤽‍♂️ Meskhi Giorgi  

10. 🤽‍♂️ Chikovani Luka  

11. 🤽‍♂️ Vlad Ristea

12. 🤽‍♂️ Ionuț Vânceanu 

13. 🤽‍♂️ Matei Marchitan 

14. 🤽‍♂️ Dragomir Filip 

Antrenor principal Andrei Mateiași

Antrenori secunzi Bogdan Giuclea, Laurențiu Ticală, Dragoș Stoenescu

Kinetoterapeut Gațe Alexandru 

Coordonator Daniel Tănase

Te așteptăm la bazin!”, a postat înainte de meci Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.

Barcelona are 59 de titluri de campioană în Spania

CN Barcelona este cel mai de succes club din istoria poloului spaniol, cu nu mai puțin de 59 de titluri de campioană!

În ultimul sezon, echipa antrenată de românul Andrei Iosep a încheiat pe locul 3 în campionat.

VIDEO EXCLUSIV Veteranul Cosmin Radu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO
Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Debut oficial la Dinamo după 19 meciuri consecutive &icirc;n care a stat pe banca de rezerve a &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo;!
Debut oficial la Dinamo după 19 meciuri consecutive în care a stat pe banca de rezerve a ”câinilor”!
ULTIMELE STIRI
Cupa Rom&acirc;niei ACUM: meci cu 11 goluri, DOUĂ de la peste 30 de metri! Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, Metaloglobus - CFR Cluj, Sepsi - U Cluj și Sporting Liești - Metalul Buzău
Cupa României ACUM: meci cu 11 goluri, DOUĂ de la peste 30 de metri! Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, Metaloglobus - CFR Cluj, Sepsi - U Cluj și Sporting Liești - Metalul Buzău
C&acirc;știgătoarea Transylvania Open lasă Rusia pentru cetățenia austriacă: motivația Anastasiei Potapova, număr 51 WTA
Câștigătoarea Transylvania Open lasă Rusia pentru cetățenia austriacă: motivația Anastasiei Potapova, număr 51 WTA
Rom&acirc;nia a anunțat lotul lărgit pentru EURO 2026! Dinamo a dat șase jucători
România a anunțat lotul lărgit pentru EURO 2026! Dinamo a dat șase jucători
Barcelona &icirc;ncearcă să-i fure lui Manchester United cel mai talentat junior din academie!
Barcelona încearcă să-i "fure" lui Manchester United cel mai talentat junior din academie!
Replica lui Ilie Dumitrescu după ce Gigi Becali s-a dezlănțuit: &rdquo;Are dreptate! Chiar e ciudat&rdquo;
Replica lui Ilie Dumitrescu după ce Gigi Becali s-a dezlănțuit: ”Are dreptate! Chiar e ciudat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a dat lovitura: &rdquo;Cel mai bun produs de export al fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;

FCSB a dat lovitura: ”Cel mai bun produs de export al fotbalului românesc”

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință în Cupa României | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

Accidentare horror &icirc;n UTA Arad &ndash; FCSB! I-a cedat genunchiul

Accidentare horror în UTA Arad – FCSB! I-a cedat genunchiul

Gigi Becali face acuzații grave pentru una dintre vedetele de la FCSB și anunță revoluția: &rdquo;Unde ai mai pomenit?&rdquo;

Gigi Becali face acuzații grave pentru una dintre vedetele de la FCSB și anunță revoluția: ”Unde ai mai pomenit?”

Elias Charalambous nu s-a abținut după UTA - FCSB 3-0: &bdquo;Poate dacă &icirc;i rupea dinții se dădea fault&rdquo;

Elias Charalambous nu s-a abținut după UTA - FCSB 3-0: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault”

Gigi Becali a surprins c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat despre duelul cu Dinamo: &bdquo;Niciodată &icirc;n viața vieților&rdquo;

Gigi Becali a surprins când a fost întrebat despre duelul cu Dinamo: „Niciodată în viața vieților”



Recomandarile redactiei
Replica lui Ilie Dumitrescu după ce Gigi Becali s-a dezlănțuit: &rdquo;Are dreptate! Chiar e ciudat&rdquo;
Replica lui Ilie Dumitrescu după ce Gigi Becali s-a dezlănțuit: ”Are dreptate! Chiar e ciudat”
Reacția selecționerului Ovidiu Mihăilă c&acirc;nd a aflat ce făcea Bianca Bazaliu &icirc;n timpul meciului Rom&acirc;nia - Ungaria
Reacția selecționerului Ovidiu Mihăilă când a aflat ce făcea Bianca Bazaliu în timpul meciului România - Ungaria
Barcelona &icirc;ncearcă să-i fure lui Manchester United cel mai talentat junior din academie!
Barcelona încearcă să-i "fure" lui Manchester United cel mai talentat junior din academie!
Cupa Rom&acirc;niei ACUM: meci cu 11 goluri, DOUĂ de la peste 30 de metri! Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, Metaloglobus - CFR Cluj, Sepsi - U Cluj și Sporting Liești - Metalul Buzău
Cupa României ACUM: meci cu 11 goluri, DOUĂ de la peste 30 de metri! Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, Metaloglobus - CFR Cluj, Sepsi - U Cluj și Sporting Liești - Metalul Buzău
C&acirc;știgătoarea Transylvania Open lasă Rusia pentru cetățenia austriacă: motivația Anastasiei Potapova, număr 51 WTA
Câștigătoarea Transylvania Open lasă Rusia pentru cetățenia austriacă: motivația Anastasiei Potapova, număr 51 WTA
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Steaua și Dinamo, ciuca bătăilor &icirc;n Europa &icirc;nainte de &rdquo;Eternul derby&rdquo;!
Steaua și Dinamo, ciuca bătăilor în Europa înainte de ”Eternul derby”!
Așa da derby! Condusă de Rapid, Dinamo s-a desprins decisiv &icirc;n finalul meciului
Așa da derby! Condusă de Rapid, Dinamo s-a desprins decisiv în finalul meciului
Dinamo și Steaua debutează astăzi &icirc;n a doua competiție europeană!
Dinamo și Steaua debutează astăzi în a doua competiție europeană!
Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
CITESTE SI
Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO

stirileprotv Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Gest de solidaritate pentru oamenii afectați de sistarea apei din C&acirc;mpina. O persoană anonimă a donat mii de litri de apă

stirileprotv Gest de solidaritate pentru oamenii afectați de sistarea apei din Câmpina. O persoană anonimă a donat mii de litri de apă

Doi minori au fost reţinuţi după ce ar fi pus osii &icirc;n calea unui tren &icirc;n care se aflau 30 de persoane

stirileprotv Doi minori au fost reţinuţi după ce ar fi pus osii în calea unui tren în care se aflau 30 de persoane

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!