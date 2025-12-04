Astăzi, de la ora 20:30, Dinamo o întâlnește pe Barcelona în etapa a cincea din Euro Cup la polo masculin.
Partida se dispută în Bazinul ”Tolea Grințescu” din Ștefan cel Mare.
Meci de colecție pentru gruparea din Ștefan cel Mare.
”🔥 ZI DE MECI în EURO CUP
CS DINAMO 🆚 CN BARCELONA
🗓️ Joi, 04.12.2025
⏰ Ora - 20:30
📍 Bazinul olimpic Dinamo
🎥 TVR Sport
Lotul dinamovist:
1. 🤽♂️ Mihai Pădureț
2. 🤽♂️ Cosmin Radu
3. 🤽♂️ Tiberiu Cojocariu
4. 🤽♂️ Andrei Prioteasa (c)
5. 🤽♂️ Riccardo Sachetti
6. 🤽♂️ Matei Luțescu
7. 🤽♂️ Cristian Roșan
8. 🤽♂️ Andrei Marinescu
9. 🤽♂️ Meskhi Giorgi
10. 🤽♂️ Chikovani Luka
11. 🤽♂️ Vlad Ristea
12. 🤽♂️ Ionuț Vânceanu
13. 🤽♂️ Matei Marchitan
14. 🤽♂️ Dragomir Filip
Antrenor principal Andrei Mateiași
Antrenori secunzi Bogdan Giuclea, Laurențiu Ticală, Dragoș Stoenescu
Kinetoterapeut Gațe Alexandru
Coordonator Daniel Tănase
Te așteptăm la bazin!”, a postat înainte de meci Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.
CN Barcelona este cel mai de succes club din istoria poloului spaniol, cu nu mai puțin de 59 de titluri de campioană!
În ultimul sezon, echipa antrenată de românul Andrei Iosep a încheiat pe locul 3 în campionat.
