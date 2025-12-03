Selecționata lui Ovidiu Mihăilă era obligată să câștige pentru a păstra șanse la primele două locuri, dar nu a condus nicio clipă în meciul cu Ungaria. Maghiarele au profitat din plin de apărarea fragilă a României, dar au fost și ajutate de intervențiile salvatoare ale lui Janurik.



Vladimir Golovin (55 de ani), selecționerul Ungariei, a reacționat și a scos în evidență plusurile din jocul echipei sale, dar și faptul că maghiarele au marcat câteva goluri ”ușoare”.



Selecționerul Ungariei, după 34-29 cu România: ”A trebuit să-l câștigăm de două ori”



Maghiarele își continuă parcursul perfect din Grupa 1 de la Campionatul Mondial. Au trei victorii din trei meciuri, iar în următoarele două partide vor întâlni Japonia și Danemarca.

”E ca și cum a trebuit să câștigăm de două ori. În prima repriză, totul a funcționat de la început, apoi în ultimele zece minute multe lucruri s-au năruit, apoi România a venit peste noi. Am jucat mai lent, am făcut greșeli.



Primele zece minute ale reprizei secunde au decis ce se va întâmpla, apărarea s-a strâns, au venit paradele, am marcat goluri ușoare. Am reușit să terminăm meciul cu bine.



Apărarea a fost importantă, dar nu trăim într-o lume în care poți câștiga meciuri cu 24 de goluri. Aveam nevoie de posesie ca să ne calmăm. Suntem încă la primul pas, mai e mult de parcurs”, a spus Golovin, citat de Nemzetisport.



În ultimele două partide din această grupă, România va întâlni Senegal și Elveția.

Pentru România, aceasta a fost a doua înfrângere de la turneul final, după cea cu Danemarca (39-31).



România - Ungaria 29-34. Suntem OUT din calculele pentru sferturi



România pierde un meci cu o încărcătură aparte. ”Tricolorele” erau obligate să câștige această partidă pentru a păstra șanse la calificare în sferturile competiției, dar Ungaria a controlat aproape tot jocul și nu ne-a dat nicio șansă.



Maghiarele au profitat din plin de apărarea firavă a fetelor noastre. Am avut și ghinion, mai ales în repriza secundă, când am bifat mai multe ocazii mari. Janurik a fost la înălțime. Și când nu a fost, a intervenit bara de fiecare dată.



Rămânem cu obiectivul setat înainte de startul acestei competiții, și anume clasarea în primele zece națiuni de la acest turneu final, motiv pentru care meciurile cu Elveția și Senegal rămân, în continuare, foarte importante.

