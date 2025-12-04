Gigi Becali, patronul lui FCSB, a răbufnit după meciul cu UTA, încheiat 3-0 pentru arădeni pe ”Francisc von Neuman”, spunând că este inadmisibil ca gruparea roș-albastră să evolueze în deplasare în toate cele trei confruntări din Cupa României.



”Cum vine asta doar meciuri în deplasare? Cum adică, eu, echipa campioană, joc trei în deplasare? Nu înțeleg de unde vine asta. Cum adică urna 1 să joace trei meciuri în deplasare? Unde-i egalitatea sportivă, meritul sportiv.



Dacă jucăm acasă, împărțeam titularii și rezervele, o repriză cu una. Era altceva. Așa, cum să duci titularii în deplasare la Arad?”, s-a dezlănțuit finanțatorul campioanei la Digi Sport.



Replica lui Ilie Dumitrescu după ce Gigi Becali s-a dezlănțuit: ”Are dreptate! Chiar e ciudat”



Iar Ilie Dumitrescu, fost mare internațional român și antrenor la clubul patronat de Gigi Becali în urmă cu 15 ani, i-a dat dreptate patronului și a indicat faptul că i se pare ciudat ca din trei meciuri nici măcar unul să nu fie acasă pentru FCSB.



”Asta cu trei meciuri în deplasare... Da, mi se pare că are dreptate. E ciudat. Din trei, măcar un meci să ai și tu acasă. Nu e normal ca o echipă să joace trei meciuri în deplasare. Nu se jucau atâtea meciuri înainte, nu era cu grupe. Nu poți să stai numai în deplasare. Nu mi se pare echitabil. Cu UTA sau cu Craiova poți să ai un meci acasă. Poate se va rezolva și problema asta”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.

