BREAKING NEWS | Inca o veste URIASA pentru nationala Romaniei! Calificarea obtinuta pe langa cea din semifinala EHF EURO 2018

Tara gazda, Franta, ne-a dat o mana de ajutor.

Romania a pierdut 2 partide in grupa principala de la EHF Euro 2018, cu Olanda si Ungaria, insa rezultatele din celelalte partide ne-au ajutat sa obtinem calificarea in semifinalele competitiei. Vineri, de la ora 18.30, Romania va intalni Rusia, cea care a castigat fara probleme cealalta grupa principala.

Nu doar rezultatele din grupa Romaniei ne-au fost favorabile. Si calificarea Frantei pentru semifinala cu Olanda reprezinta o veste buna pentru noi! Asta deoarece ne aduce calificarea directa la Campionatul Mondial din 2019! Franta era deja acolo fiind campioana en-titre, iar top 3 echipe de la EHF Euro 2018 o urmeaza.

Totusi, Franta a reusit calificarea in semifinale cu mari emotii! Suedia a reusit sa bata Rusia cu 21-13 si a egalat Franta atat la puncte, cat si la golaveraj iar partida directa s-a incheiat la egalitate, 21-21. Astfel ca o infrangere in ultimul meci cu Serbia i-ar fi fost fatala Frantei, indiferent de scor. Iar Serbia, deja eliminata, nu s-a predat usor si a condus in mai multe momente in prima repriza. Franta s-a desprins in finalul primei reprize si a reusit sa castige categoric meciul, 38-28.