ROMANIA - UNGARIA, HANDBAL FEMININ | "Nu stiu daca e vorba de arbitraj, a fost la mana noastra!" Crina Pintea, cu lacrimi in ochi dupa meciul cu Ungaria: "Ma doare foarte tare!"

Romania a pierdut meciul cu Ungaria, 29-31.

Crina Pintea, una dintre cele mai bune romance in meciul din aceasta seara, a vorbit dupa partida si a recunoscut ca ea si coechipierele si-au pierdut concentrarea si considera ca meciul a fost la mana lor.

Mai mult, Pintea a vorbit cu lacrimi in ochi despre Cristina Neagu si a spus ca spera ca accidentarea sa nu fie una grava.

Crina Pintea nu a vrut sa vorbeasca despre sansele la calificare, pentru ca acest pas a stat la mana echipei si nu au profitat de ea.

"Nu stiu daca e vorba de arbitraj, am avut multe ocazii, a fost la mana noastra. Puteam sa castigam meciul acesta.

Am inceput foarte bine si am fost foarte motivate. Meciul are 60 de minute, dar din pacate am facut multe greseli si pana la final...

M-am simtit foarte bine la incpeutul meciului, dar in a doua repriza, cand am vazut ca aveam 7 metri cu eliminare... Nu stiu. Nu dau vina pe asta.

Sincer, ma doare sufletul pentru Cristina Neagu. Sper din toata inima sa nu fie nimic grav. Ma doare foarte tare. Sper sa revina cat mai repede.

A stat la mana noastra. Noi trebuia sa dam tot si sa castigam meciul acesta. Sunt un om optimist, cred foarte mult, dar acum nu vreau sa spun nimic", a spus Crina Pintea dupa meci la TVR.